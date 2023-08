Quelle capacité de batterie a chaque iPhone

Voici la capacité de la batterie de tous les modèles d’iPhone que Apple a lancés.

Nous allons vous expliquer quelle est la capacité de la batterie de chaque iPhone. Une donnée importante à connaître pour se faire une idée de la durée de vie de la batterie de notre appareil. Comme vous pouvez le voir dans la liste, au fil du temps, elle a augmenté, ce qui pourrait continuer grâce à une nouvelle technologie de batterie qui serait utilisée sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

De plus, les batteries des iPhone ont une durée de vie estimée de deux ans ou 500 cycles de charge avant d’avoir besoin d’être remplacées, vous aurez donc une très bonne durée de vie pendant longtemps. Dans cet article, nous vous montrerons la capacité de la batterie de chaque iPhone que Apple a lancé, ainsi que sa durée de vie estimée.

Voici la capacité de la batterie de chaque modèle d’iPhone que Apple a lancé

Dans la liste ci-dessous, vous trouverez tous les modèles d’iPhone que Apple a lancés, leur capacité de batterie en mAh, ainsi que la durée de vie estimée de la batterie.

iPhone 2G : 1400 mAh – 8 heures de conversation.

: 1400 mAh – 8 heures de conversation. iPhone 3G : 1150 mAh – 10 heures de conversation.

: 1150 mAh – 10 heures de conversation. iPhone 3GS : 1219 mAh – 10 heures de conversation.

: 1219 mAh – 10 heures de conversation. iPhone 4 : 1420 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1420 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 4S : 1432 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1432 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 5 : 1440 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1440 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 5c : 1440 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1440 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 5s : 1570 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1570 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 6 : 1810 mAh – 11 heures de lecture vidéo.

: 1810 mAh – 11 heures de lecture vidéo. iPhone 6 Plus : 2915 mAh – 14 heures de lecture vidéo.

: 2915 mAh – 14 heures de lecture vidéo. iPhone 6s : 1715 mAh – 11 heures de lecture vidéo.

: 1715 mAh – 11 heures de lecture vidéo. iPhone 6s Plus : 2915 mAh – 14 heures de lecture vidéo.

: 2915 mAh – 14 heures de lecture vidéo. iPhone SE : 1624 mAh – 13 heures de lecture vidéo.

: 1624 mAh – 13 heures de lecture vidéo. iPhone 7 : 1960 mAh – 13 heures de lecture vidéo.

: 1960 mAh – 13 heures de lecture vidéo. iPhone 7 Plus : 2900 mAh – 14 heures de lecture vidéo.

: 2900 mAh – 14 heures de lecture vidéo. iPhone 8 : 1821 mAh – 13 heures de lecture vidéo.

: 1821 mAh – 13 heures de lecture vidéo. iPhone 8 Plus : 2675 mAh – 14 heures de lecture vidéo.

: 2675 mAh – 14 heures de lecture vidéo. iPhone X : 2716 mAh – 13 heures de lecture vidéo.

: 2716 mAh – 13 heures de lecture vidéo. iPhone XS : 2658 mAh – 14 heures de lecture vidéo.

: 2658 mAh – 14 heures de lecture vidéo. iPhone XS Max : 3174 mAh – 15 heures de lecture vidéo.

: 3174 mAh – 15 heures de lecture vidéo. iPhone XR : 2942 mAh – 16 heures de lecture vidéo.

: 2942 mAh – 16 heures de lecture vidéo. iPhone SE 2 : 1821 mAh – 10 heures de lecture vidéo.

: 1821 mAh – 10 heures de lecture vidéo. iPhone 11 : 3110 mAh – 17 heures de lecture vidéo.

: 3110 mAh – 17 heures de lecture vidéo. iPhone 11 Pro : 3046 mAh – 18 heures de lecture vidéo.

: 3046 mAh – 18 heures de lecture vidéo. iPhone 11 Pro Max : 3969 mAh – 20 heures de lecture vidéo.

: 3969 mAh – 20 heures de lecture vidéo. iPhone 12 mini : 2227 mAh – 15 heures de lecture vidéo.

: 2227 mAh – 15 heures de lecture vidéo. iPhone 12 : 2815 mAh mAh – 17 heures de lecture vidéo.

: 2815 mAh mAh – 17 heures de lecture vidéo. iPhone 12 Pro : 2815 mAh – 17 heures de lecture vidéo.

: 2815 mAh – 17 heures de lecture vidéo. iPhone 12 Pro Max : 3687 mAh – 0 heures de lecture vidéo.

: 3687 mAh – 0 heures de lecture vidéo. iPhone 13 mini : 2438 mAh – 17 heures de lecture vidéo.

: 2438 mAh – 17 heures de lecture vidéo. iPhone 13 : 3240 mAh – 19 heures de lecture vidéo.

: 3240 mAh – 19 heures de lecture vidéo. iPhone 13 Pro : 3095 mAh – 22 heures de lecture vidéo.

: 3095 mAh – 22 heures de lecture vidéo. iPhone 13 Pro Max : 4352 mAh – 28 heures de lecture vidéo.

: 4352 mAh – 28 heures de lecture vidéo. iPhone SE 3 : 2018 mAh – 15 heures de lecture vidéo.

iPhone 14 : 3279 mAh – 20 heures de lecture vidéo.

: 3279 mAh – 20 heures de lecture vidéo. iPhone 14 Plus : 4325 mAh – 26 heures de lecture vidéo.

: 4325 mAh – 26 heures de lecture vidéo. iPhone 14 Pro : 3200 mAh – 23 heures de lecture vidéo.

: 3200 mAh – 23 heures de lecture vidéo. iPhone 14 Pro Max : 4323 mAh – 29 heures de lecture vidéo.

Et voici tous les iPhone et leur capacité de batterie avec l’autonomie estimée en fonction de la valeur de chacune. Comme vous pouvez le voir, au fil du temps, toutes les valeurs ont augmenté, ce qui est normal dans l’évolution technologique et on s’attend à ce que cela continue dans les iPhone 15 et 15 Pro.

