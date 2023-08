Télécharger des images de WhatsApp avec une seule visualisation

WhatsApp ne vous permet pas de faire des captures d’écran de photos éphémères, mais il existe certaines méthodes pour les revoir.

Les photos éphémères sont enregistrées dans la mémoire, mais vous ne pouvez pas y accéder comme s’il s’agissait d’une photo normale

Aimeriez-vous pouvoir voir les photos éphémères de WhatsApp autant de fois que vous le souhaitez ? Nous allons vous montrer 3 façons de voir les photos temporaires autant de fois que vous le souhaitez, même les plus anciennes. En effet, l’application de messagerie protège certains fichiers, en empêchant leur lecture après une visualisation et en ne permettant pas non plus de faire une capture d’écran. Cependant, il est possible de contourner cette protection de plusieurs façons.

Jusqu’à récemment, il était possible de revoir ces photos depuis WhatsApp Web. Le truc consistait à activer le mode avion sur le téléphone mobile et à les regarder sur l’ordinateur. Ils ont logiquement remarqué cette erreur et l’ont corrigée, rendant impossible d’en profiter. Ce qu’ils n’ont pas corrigé, ce sont les 3 astuces suivantes pour revoir les photos éphémères sur WhatsApp.

Il est important de respecter la confidentialité des autres personnes, surtout lorsque vous avez reçu une photo pour une visualisation unique, car elles ne voulaient qu’elle soit vue une seule fois. Quoi qu’il en soit, ce tutoriel concerne WhatsApp, mais nous vous montrons ici comment télécharger les photos Instagram d’autres utilisateurs.

Rooter le téléphone mobile

Si vous avez rooté votre téléphone mobile, vous pouvez utiliser un explorateur de fichiers pour accéder aux photos comme s’il s’agissait de photos normales que vous enregistrez. Prenons les choses dans l’ordre, rooter indique modifier le fonctionnement d’un appareil pour avoir accès à certaines fonctions. Bien que votre téléphone mobile vous appartienne, certaines fonctions sont restreintes, comme l’accès à certains dossiers protégés. Si vous rootez votre téléphone mobile, vous aurez accès aux photos.

Il n’y a pas qu’une seule façon de rooter, c’est pourquoi dans cet article, nous vous montrons plusieurs façons de le faire. Le point est que une fois que vous l’avez fait, vous pourrez utiliser un explorateur de fichiers pour visualiser les photos, car elles sont enregistrées dans la mémoire, même si vous ne pouvez pas les revoir.

En ce qui concerne l’explorateur de fichiers, nous avons choisi MiXplorer car il est très facile à utiliser. Il n’est pas téléchargeable depuis Google Play, vous devrez le faire via un portail APK, en particulier à partir du lien que nous avons ajouté après le paragraphe. Avec lui, vous pourrez naviguer dans les dossiers contenant les photos éphémères de WhatsApp. En particulier, vous devez entrer dans : data/data/com.whatsapp/files/ViewOnce.

Télécharger MiXplorer

Activer les captures d’écran

L’option précédente était postérieure, mais vous pouvez également activer les captures d’écran pour enregistrer la photo immédiatement. Il s’agit d’un processus assez complexe, mais nous vous le résumerons ci-dessous. De plus, en effectuant la capture, la personne concernée ne sera pas avertie, car WhatsApp ne peut pas prévoir qu’une personne activera cette action et enregistrera la photo.

Pour cela, vous pouvez utiliser Xposed Framework, mais vous devrez également avoir rooté votre téléphone mobile, installé Magisk et un module pour désactiver la restriction des captures d’écran. Nous expliquons à quoi sert chaque élément.

Xposed Framework : Il étend les fonctionnalités de votre téléphone mobile. C’est lui qui vous permet d’activer les captures d’écran pour les photos éphémères.

Forum Xposed Framework

Rooter : Vous ne pourrez pas utiliser correctement Xposed ni activer le module si vous ne root pas votre appareil au préalable .

: . Magisk : Il vous permet d’installer des modules. Nous utiliserons Magisk pour installer le module dans Xposed.

Télécharger Magisk

Module : FLAG SECURE est le patch qui vous permet d’activer les captures d’écran dans Xposed.

Télécharger le module

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le processus est complexe, en plus, vous devrez télécharger la version correcte de Xposed Framework qui convient à votre téléphone mobile, car il en existe plusieurs. C’est pourquoi nous avons ajouté un lien vers le forum Xposed, où vous pourrez découvrir celle que vous devez télécharger.

Une fois que vous l’avez installé, vous devrez installer le module FLAG SECURE dedans, préalablement téléchargé, via Magisk. Avec tout cela fait, allez dans l’onglet Modules, dans Xposed, et activez les captures d’écran. Vous êtes maintenant libre d’enregistrer les photos éphémères.

Photo à la photo

Enfin, il vous reste toujours l’option de prendre une photo de la photo. Il vous suffit de lancer la lecture et de prendre une photo avec un autre téléphone mobile ou un appareil photo. Ce n’est pas la solution la plus élégante, mais ça fonctionne toujours et il est impossible pour la personne qui vous l’a envoyée de le savoir.

