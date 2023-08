HarmonyOS 4 dévoilé : Un design moderne et des options passionnantes

La Conférence des développeurs de Huawei 2023 est en cours et la plus grande annonce de la journée est l’introduction de HarmonyOS 4. Cette dernière version de HarmonyOS apporte une refonte visuelle majeure, ainsi que de nouvelles options de personnalisation passionnantes pour les smartphones, les tablettes et les montres intelligentes. Avec plus de 700 millions d’appareils dans le monde maintenant alimentés par l’écosystème HarmonyOS, qui s’étend à un large éventail de secteurs, notamment les smartphones, les téléviseurs et les voitures, Huawei continue de consolider sa position sur le marché.

Découvrez le nouveau HarmonyOS 4 : personnalisez vos appareils comme jamais auparavant

L’une des principales mises à jour d’HarmonyOS 4 est la possibilité de personnaliser l’écran d’accueil. Les utilisateurs ont désormais la liberté de changer les polices système, les couleurs, les styles de fréquence et les widgets selon leurs préférences. Cela offre une pléthore de combinaisons et d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de vraiment rendre leurs appareils uniques. De plus, les utilisateurs peuvent désormais définir des fonds d’écran d’emoji et des écrans d’accueil en sélectionnant leurs emojis préférés, ajoutant une touche de style personnel.

Huawei a également amélioré son pack d’emojis dans HarmonyOS 4 en introduisant des options animées. Les utilisateurs peuvent maintenant s’exprimer de manière plus vivante à travers ces emojis animés et dynamiques. De plus, une nouvelle fonctionnalité appelée Panorama Weather a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de suivre les prévisions quotidiennes directement sur leur écran verrouillé. Grâce aux mises à jour en temps réel des changements météorologiques, les utilisateurs peuvent rester informés et planifier leur journée en conséquence.

Le centre de notifications a été complètement repensé dans HarmonyOS 4. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de catégoriser les alertes entrantes en fonction de leurs préférences, permettant une meilleure organisation et une gestion plus facile des notifications. De plus, les utilisateurs peuvent épingler leurs notifications d’applications préférées dans le centre de notifications, leur permettant d’interagir directement avec les notifications sans avoir besoin d’ouvrir l’application respective. Cela simplifie l’expérience utilisateur et permet un gain de temps précieux.

Prenant inspiration de Dynamic Island d’Apple, Huawei introduit Live Window dans HarmonyOS 4. Les applications prises en charge affichent désormais des alertes et des notifications en temps réel dans une icône en forme de pilule située dans le coin de l’écran de l’appareil. En appuyant simplement, les utilisateurs peuvent développer la fenêtre et interagir directement avec l’application. Cette fonctionnalité est disponible sur les smartphones, les tablettes et les montres intelligentes. Elle prend en charge les applications de première partie de Huawei ainsi qu’une liste croissante d’applications tierces provenant de développeurs.

Débloquez le potentiel de HarmonyOS 4 : personnalisez et optimisez votre vie numérique

Huawei a également élargi la gamme d’options de cartes, ou de widgets, dans HarmonyOS 4. Les utilisateurs ont désormais un plus large choix d’applications et d’utilitaires, et ces cartes sont disponibles en différentes tailles. Les utilisateurs peuvent placer ces cartes sur leur écran d’accueil pour accéder rapidement et facilement à leurs applications et informations préférées. De plus, la fonction de copie système de la station de transfert super permet aux utilisateurs de superposer plusieurs fichiers, textes et images. Rendre plus facile que jamais le transfert de contenu entre les applications et les appareils HarmonyOS pris en charge.

Les fonctionnalités de continuité ont été étendues aux voitures équipées de systèmes d’infodivertissement HarmonyOS. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais diffuser du contenu et utiliser des applications de manière transparente sur les écrans de leurs voitures. Créant ainsi une expérience connectée et intégrée entre leurs appareils et leurs véhicules.

Sous la surface, HarmonyOS 4 introduit un moteur Ark complètement revu. Ce moteur offre des performances 20 % meilleures, ce qui se traduit par un lancement d’applications plus rapide, des animations plus fluides et une consommation d’énergie réduite. De plus, HarmonyOS 4 apporte plusieurs optimisations de sécurité, notamment des options de suivi des autorisations améliorées, des avertissements d’installation d’applications et des restrictions d’accès plus strictes aux informations personnelles. Ces améliorations garantissent une expérience utilisateur plus sûre et sécurisée.

La version bêta publique de HarmonyOS 4 est déjà disponible auprès de Huawei, à partir d’aujourd’hui, pour une gamme de 34 appareils, notamment les séries populaires Mate50, P60 et Mate X3. À l’avenir, 35 appareils supplémentaires, dont les séries P40, Mate 30, nova 9 et nova 10, seront ajoutés au programme bêta, élargissant ainsi la portée et l’adoption de HarmonyOS 4.

Avec sa refonte visuelle majeure, ses options de personnalisation améliorées, ainsi que ses performances et ses fonctionnalités de sécurité améliorées, HarmonyOS 4 offre une expérience utilisateur convaincante et raffinée. Huawei continue d’innover et de renforcer son écosystème HarmonyOS, offrant aux utilisateurs un environnement numérique fluide et interconnecté sur différents appareil et secteurs.

