Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro : date de sortie, prix, caractéristiques et tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Nous passons en revue toutes les informations disponibles sur les nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.Au moment où nous en sommes dans l’année, les fuites, les rumeurs et les informations partagées par la société elle-même nous ont déjà révélé de nombreux détails sur les Google Pixel 8 et c’est pourquoi nous avons voulu passer en revue tout ce que nous savons (ou pensons savoir) sur cette nouvelle version d’une des séries d’appareils les plus populaires du moment.Google ne manque généralement pas le choix de la date de présentation de ses nouveaux appareils. Depuis l’arrivée de la première génération de la famille, la marque a choisi le mois d’octobre pour la présentation de ses téléphones haut de gamme. À moins d’un changement de dernière minute, cela ne devrait pas changer cette année. Par conséquent, il est très probable que la présentation des Pixel 8 aura lieu en octobre 2023. Probablement, entre la première et la deuxième semaine du mois. Les rumeurs les plus récentes ont révélé la nouvelle que tout fan des Pixel ne voudrait pas entendre : après plusieurs générations en maintenant le prix des appareils inchangé, cette année 2023, nous pourrions voir une augmentation. Si les rumeurs sont exactes, nous prévoyons des augmentations d’environ 50 dollars par rapport au modèle précédent dans le cas du Pixel 8. L’augmentation devrait également concerner le Pixel 8 Pro, bien que nous n’ayons pas de données sur le prix exact. Certaines des caractéristiques et spécifications des Google Pixel 8 ont également fait surface au fil des semaines et des nouvelles fuites. On s’attend à ce que cette nouvelle génération introduise des changements importants dans des aspects tels que le design ou la photographie. Nous allons passer en revue les nouveautés. Tout semble indiquer que les Pixel 8 apporteront quelques changements remarquables en termes d’esthétique. Les derniers rendus dévoilés ont révélé que les deux appareils auront un design légèrement plus arrondi que la génération précédente, avec un rayon plus grand aux coins et des courbes plus prononcées à l’arrière. Certains traits, comme la « Camera Bar » métallique, seront toujours présents, mais d’autres changements très demandés par les utilisateurs seront inclus, notamment un écran complètement plat sur les deux modèles. À cet égard, par ailleurs, il est connu que le Pixel 8 aura un écran de 6,1 pouces, plus petit que celui de la génération précédente. Celui du Pixel 8 Pro sera d’environ 6,5 pouces de diagonale. Sur leurs écrans, il est connu qu’ils pourront atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz dans les deux cas, pouvant atteindre 1600 ou 1400 nits de luminosité maximale sur le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 respectivement. Une fois de plus, Google choisira un processeur propriétaire pour alimenter ses prochains smartphones. Cette année, c’est au tour du Tensor G3, un processeur construit sur une base de quatre nanomètres avec des cœurs basés sur l’architecture ARMv9 disposés en 4+4+1 (quatre Cortex-A510, quatre Cortex-A715 et un Cortex-X3). L’inclusion de l’architecture ARMv9 permettra de passer définitivement au code 64 bits pour les téléphones Google. Les Pixel 7 ne prennent plus en charge les anciennes applications 32 bits, mais conservent des bibliothèques 32 bits dans leur code. Cela changera radicalement avec les Pixel 8 qui, selon les fuites, offriront une expérience 64 bits pure. La TPU chargée des tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique s’améliorera également avec le Tensor G3, passant à une puissance de 1,1 GHz. De plus, on s’attend à ce qu’un nouveau système soit inclus pour soutenir le processeur principal dans les tâches de traitement d’images. Bien que le nouveau processeur ne soit pas le changement le plus frappant des nouveaux Pixel. Selon ce que nous avons pu apprendre grâce à une vidéo dévoilée, le Pixel 8 Pro incorporera un thermomètre capable de mesurer la température corporelle. L’aspect photographique des Pixel 8 s’améliorera considérablement, du moins en ce qui concerne le type de capteurs utilisés. Les Pixel 8 et 8 Pro seront équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels, en particulier le Samsung ISOCELL GN2. Ce capteur représente une évolution par rapport à l’ISOCELL GN1 que nous avons vu sur les Pixel 6 et 7. Par rapport à son prédécesseur, l’ISOCELL GN2 est plus grand, peut capturer 35 % de lumière en plus et est compatible avec l’enregistrement vidéo en 8K. Les deux terminaux disposeront d’un nouveau capteur associé à l’objectif grand angle : dans le cas du Pixel 8, ce sera le Sony IMX386 de 12 mégapixels, tandis que le Google Pixel 8 Pro optera pour le Sony IMX787 de 64 mégapixels. Dans les deux cas, il faudra ajouter un capteur ToF STM VL53L1 sur le Pixel 8 et un VL53L8 sur le Pixel 8 Pro. Par ailleurs, le Google Pixel 8 Pro disposera également d’un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, le Samsung GM5 avec un zoom optique 5x utilisant une lentille périscopique. En ce qui concerne le capteur de température dont nous avons parlé plus tôt, il s’agit d’un Melexis MLX90632. Enfin, il convient de mentionner l’inclusion d’un capteur de 11,1 pouces à l’avant des deux modèles.

