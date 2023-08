Stephen King aime cette série d’horreur : elle est en streaming et parfaite pour regarder ce week-end.

La série n’a pas connu le succès escompté, mais mérite d’être visionnée un après-midi.

Stephen King mise sur une série entièrement scénarisée par lui-même

Le catalogue d’Apple TV+ est d’un niveau impressionnant. Cette année, il est en passe de devenir l’une des meilleures de son histoire grâce à des séries qui connaissent un grand succès et à de nouvelles productions qui arrivent déjà et qui promettent une qualité de production très intéressante. Nous avons déjà parlé de la meilleure série de science-fiction de l’année et en général, il y a d’autres titres qui ont maintenu un niveau impeccable.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas en présence d’une série récente, au contraire, elle date de 2021, mais Stephen King lui-même a ressenti le besoin de la recommander vivement avec l’arrivée du mois de juillet, car il estime que c’est une série qui en vaut vraiment la peine.

La série d’horreur qui a rendu Stephen King fou… et qu’il a scénarisée

Stephen King recommande souvent des films sur la folie et la brutalité, et cette fois-ci ne fait pas exception. Cependant, ce qui est exceptionnel, c’est qu’il a été chargé de l’écriture du scénario de la série et qu’elle est également basée sur l’un de ses romans, ce qui n’est pas étonnant qu’elle porte la marque de Stephen King dans tous ses aspects (y compris les plus négatifs). Ainsi, la série tourne autour de Lisey, une femme qui se sent tourmentée par la mort de Scott Landon, un romancier à succès avec qui elle partageait sa vie après s’être mariée avec lui.

Juillet might be a good time to binge LISEY’S STORY, on Apple+. All episodes directed by Pablo Larrain all written by me. — Stephen King (@StephenKing) Juillet 9, 2023

Cette mort et une centaine de secrets vont s’abattre sur la vie de la femme qui va lentement découvrir que rien n’est ce qu’il semble être autour d’elle. Ainsi, des rituels sataniques, de la folie, des maladies mentales et de la brutalité s’unissent dans une série d’événements qui vont changer la vie de Lisey pour toujours et qui vont façonner un avenir sombre pour elle.

Comme tout ce que touche King, nous sommes face à une mini-série dans laquelle les mentalités des personnages sont la clé du développement. Après tout, la principale influence de cet écrivain est ni plus ni moins que H. P. Lovecraft, et cette influence lui demande d’essayer constamment de donner une tournure à la folie et en particulier à l’irrationalité de nos esprits.

Les raisons de regarder l’effrayante « L’Histoire de Lisey » sont les suivantes :

Elle compte des acteurs de haut niveau : Julianne Moore et Clive Owen sont garants de succès dans les termes dans lesquels nous nous déplaçons, car ce sont deux acteurs qui ont toujours été à la hauteur.

Non seulement la distribution, mais la réalisation est également excellente.

L’intrigue est sombre, devient progressivement malsaine et son exécution est très bien menée.

Elle souffre également de quelques problèmes de rythme qui plombent la série.

Nous pouvons voir cette série de Stephen King exclusivement sur Apple TV+. La série est assez bonne et offre un moment de divertissement. De plus, étant une mini-série, elle a une conclusion claire qui nous permettra de vivre sans l’incertitude quant à son annulation ou non. Bien que la série soit très originale, elle n’a pas réussi à se connecter avec le grand public au départ et n’a obtenu que 50% de votes favorables sur Rotten Tomatoes.

Regardez « Lisey’s Story » sur Apple TV+

