Avec cette application gratuite, vous pouvez avoir l’une des meilleures nouveautés d’iOS 17 sur votre Android

StandBy est une nouvelle application gratuite qui vous permet d’avoir la fonction « En repos » d’iOS 17 sur n’importe quel appareil Android, totalement gratuitement

Le mode « En repos » d’iOS 17 vous permet d’utiliser votre iPhone comme une horloge sur votre table de nuit

Si vous avez suivi les actualités d’Apple ces derniers mois, vous savez que iOS 17 est sur le point d’arriver sur l’iPhone avec une multitude de nouveautés, dont une nouvelle fonctionnalité appelée « En repos », qui transforme l’iPhone en réveil avec des widgets d’horloge, de calendrier, de photos et bien plus encore. Quelque chose comme un mode « Always on Display » boosté.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités qui arrivera avec iOS 17, dont la deuxième version bêta publique a récemment été lancée. Et si vous cherchiez un moyen de profiter de quelque chose de similaire sur votre smartphone Android, nous avons la solution pour vous aujourd’hui.

StandBy apporte la fonction « En repos » d’iOS 17 sur votre smartphone Android

StandBy est une nouvelle application gratuite pour Android qui reproduit essentiellement le mode En repos d’iOS 17. L’application permet d’avoir un widget d’horloge, de calendrier ou d’autres informations pertinentes sur l’écran de l’appareil, en format horizontal et facilement visible même de loin.

L’interface de StandBy iOS est totalement personnalisable et propose plusieurs styles disponibles gratuitement.

Parmi les différents styles disponibles, on trouve des horloges digitales et analogiques, des calendriers, une galerie de photos, une horloge de type « flip clock » ou une horloge digitale flottante avec un style unique. Certains des styles inclus sont inspirés du mode En repos d’iOS 17.

Quoi qu’il en soit, il est possible de créer nos propres styles grâce aux options de personnalisation proposées par l’application. Il convient de mentionner que tous les styles prédéfinis ne sont pas personnalisables.

L’application peut être téléchargée gratuitement à 100% sur Google Play Store. Elle inclut quelques publicités, mais toutes ses options sont débloquées et elle ne contient aucun paiement in-app.

Télécharger sur Google Play | StandBy iOS

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :