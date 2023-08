Twitter lance la fonction de diffusion en direct

Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos en direct directement depuis l’application. Cette nouvelle fonctionnalité est une avancée majeure pour Twitter, qui cherche à concurrencer d’autres plateformes de médias sociaux qui ont déjà introduit la diffusion vidéo en direct. Elon Musk a récemment testé la fonction de diffusion en direct sur Twitter, se montrant lui-même et ses collègues de l’entreprise, et soulevant même des haltères de la table. Le livestream complet a duré 53 secondes avant qu’il ne le poste sur Twitter. Son message est accompagné de la légende

« La vidéo en direct fonctionne raisonnablement bien maintenant. Il suffit de toucher le bouton qui ressemble à une caméra lorsque vous publiez »

Elon Musk ne montrait pas seulement aux personnes que la vidéo en direct sur Twitter fonctionne bien, il leur apprenait également comment lancer une vidéo en direct. Dans cet article, nous explorerons la nouvelle fonction de diffusion en direct sur Twitter, ses fonctionnalités et comment l’utiliser.

Qu’est-ce que la fonction de diffusion en direct de Twitter ?

La fonction de vidéo en direct de Twitter permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos en direct directement depuis l’application. Cette fonctionnalité est similaire à d’autres plateformes de diffusion en direct telles que Facebook Live et Instagram Live. Les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos en direct à leurs abonnés, qui peuvent regarder et interagir avec le flux en temps réel.

Comment utiliser la fonction de diffusion en direct de Twitter ?

Utiliser la fonction de diffusion en direct de Twitter est facile. Voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez l’application Twitter sur votre appareil mobile.

2. Touchez le bouton composer pour créer un nouveau tweet.

3. Touchez l’icône de la caméra pour accéder à la caméra.

4. Faites glisser vers la gauche pour accéder à la fonction de diffusion en direct.

5. Touchez le bouton « Go Live » pour commencer votre diffusion.

Une fois que vous avez lancé votre diffusion, vos abonnés recevront une notification indiquant que vous êtes en direct. Ils pourront alors regarder votre flux et interagir avec vous en temps réel en commentant votre diffusion.

Fonctionnalités de la diffusion en direct de Twitter ?

La fonction de diffusion en direct de Twitter offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent la création et le partage de contenu vidéo en direct. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités :

Interaction en temps réel : Les utilisateurs peuvent interagir avec leurs abonnés en temps réel en répondant aux commentaires et aux questions pendant leur diffusion.

Informations sur le public : Les utilisateurs peuvent voir combien de personnes regardent leur diffusion, ainsi que qui les regarde et où elles se trouvent.

Replay : Une fois la diffusion terminée, les utilisateurs peuvent choisir de sauvegarder la vidéo et de la partager sur leur profil pour que d’autres puissent la regarder ultérieurement.

Paramètres de confidentialité : Les utilisateurs peuvent choisir de rendre leur diffusion publique ou privée, selon leurs préférences.

Avantages de la fonction de diffusion en direct de Twitter ?

La fonction de diffusion en direct de Twitter offre plusieurs avantages aux utilisateurs qui souhaitent créer et partager du contenu vidéo en direct. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Engagement accru : Le contenu vidéo en direct tend à générer plus d’engagement que le contenu vidéo préenregistré. Avec la fonction de diffusion en direct de Twitter, les utilisateurs peuvent interagir avec leurs abonnés en temps réel, ce qui peut entraîner un engagement accru et une connexion plus forte avec leur public.

Économique : Le contenu vidéo en direct peut être produit avec un équipement et des ressources minimes, ce qui en réalité un moyen économique de créer du contenu.

Authenticité : Le contenu vidéo en direct est souvent considéré comme plus authentique et sincère que le contenu vidéo préenregistré. Avec la fonction vidéo en direct de Twitter, les utilisateurs peuvent montrer leur personnalité et se connecter avec leur public de manière plus authentique.

Conclusion

La fonction de diffusion en direct de Twitter est une avancée majeure pour la plateforme, qui cherche à concurrencer d’autres plateformes de médias sociaux qui ont déjà introduit la diffusion vidéo en direct. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent créer et partager du contenu vidéo en direct avec leurs abonnés, interagir avec leur public en temps réel et générer plus d’engagement. Si vous n’avez pas encore essayé la fonction vidéo en direct de Twitter, essayez-la et voyez comment elle peut vous être bénéfique, ainsi qu’à votre public.

