Réduction exclusive pour cet aspirateur sans fil avec une puissance de 30 000 PA.

La nouvelle génération d’aspirateurs sans fil d’Ultenic est plus puissante, silencieuse et efficace.

L’Ultenic U12 est surnommée la Tesla des aspirateurs sans fil.

Si avoir un robot aspirateur à la maison ne suffit plus pour garder votre sol et tous les coins propres et bien rangés, je pense qu’il vous faut un aspirateur balai sans fil. Aujourd’hui, nous avons obtenu un code de réduction de 50 euros sur l’Ultenic U12 Vesla, ce qui ramène son prix final à 149,99 euros sur Amazon avec le code exclusif ULTESU12.

Ce type d’aspirateurs est léger et peut être transformé en aspirateur à main pour atteindre tous les coins tels que les canapés, les sièges de voiture ou l’arrière de certains meubles. Pour moins de 150 euros, il existe de nombreux modèles, mais peu avec une technologie aussi avancée que celle-ci d’Ultenic, qui vient de sortir. Pour un prix similaire, vous avez l’Ultenic U11 Pro, avec moins de puissance.

Ultenic U12 Vesla

Le code n’est valable que jusqu’au 6 août.

Procurez-vous cet aspirateur sans fil puissant avec une super réduction

L’aspirateur est équipé d’un moteur avancé de 450W qui génère une puissance d’aspiration ultra-puissante de 30 000 PA. Cette force d’aspiration lui permet de gérer facilement la saleté, les cheveux et les débris sur différentes surfaces telles que les planchers en bois, les carreaux et les tapis. Vous pouvez choisir parmi 4 modes d’aspiration pour répondre à différents besoins de nettoyage.

L’Ultenic U12 Vesla utilise la technologie avancée GreenEye, qui permet de détecter de petites particules et de rendre la poussière plus visible. De cette manière, on obtient un nettoyage plus efficace et précis. De plus, il est équipé de lumières LED vertes qui éclairent les zones sombres, facilitant le nettoyage dans les coins et sous les meubles.

Il est doté d’un réservoir à poussière d’une capacité d’1 litre, et il est très facile à vider en appuyant simplement sur un bouton. De cette manière, vous évitez de vous salir les mains, en plus de ne pas avoir à le vider aussi souvent. Les accessoires sont lavables, ce qui facilite leur entretien, et le support mural permet de ranger les accessoires de manière ordonnée, en économisant de l’espace précieux.

Il est équipé d’un tube télescopique qui s’adapte facilement à différentes longueurs. La tête de la brosse principale est dotée d’une technologie anti-enchevêtrement, ce qui empêche les cheveux et autres éléments de s’emmêler dans la brosse. Cela est particulièrement utile pour les foyers avec des animaux de compagnie.

L’aspirateur est équipé d’une batterie amovible qui offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie. Le panneau est cette fois-ci caché dans un boîtier et ses options sont accessibles via les trois boutons physiques situés à l’extérieur. Le panneau affiche des informations importantes telles que la durée de vie de la batterie et le mode d’aspiration sélectionné. La base de charge murale garantit que l’aspirateur est toujours prêt à l’emploi.

Ultenic U12 Vesla

Donc, si vous cherchez un aspirateur puissant, sans fil et capable de capturer même la plus petite particule de votre sol, je vous recommande cet Ultenic U12 Vesla avec les 50 euros de réduction que vous pouvez obtenir avec le coupon exclusif.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :