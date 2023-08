Cette application pour iPhone vous permet de créer des pages web en quelques secondes grâce à l’IA.

La société Universe lancera une puissante application permettant aux utilisateurs d’un iPhone de créer des sites Web en quelques secondes.

L’intelligence artificielle est à l’ordre du jour. Même si cela ne semble pas être le cas, la société de la pomme mordue s’intéresse également à ce domaine et, selon les dernières informations, elle testerait en interne son propre chatbot dans le but de créer un produit à lancer auprès des utilisateurs à un moment donné en 2024 et certaines des fonctions d’iOS 17 utilisent l’apprentissage automatique pour fonctionner.

Les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas échapper à l’IA car la société Universe a récemment annoncé qu’elle lançait une nouvelle application capable de créer des pages Web en quelques secondes grâce à l’intelligence artificielle. Pour le moment, elle est en phase bêta, mais elle promet.

GUS : l’outil ultime pour créer des pages Web

Une fois que vous commencerez à utiliser l’outil appelé GUS, vous entrerez dans l’éditeur d’Universe. Au lieu de commencer par une template, vous entamerez une conversation avec GUS pour commencer à créer la page Web. GUS vous posera des questions comme par exemple : « Quel site Web voulez-vous créer ? », dans le but de vous aider dans cette tâche. De plus, l’outil demandera également à l’utilisateur s’il souhaite un schéma de couleurs spécifique, par exemple.

Après avoir donné à GUS les détails tels que le schéma de couleurs, le nombre de pages souhaitées ou le type de site Web à construire, l’outil créera un design pour l’utilisateur. Le design sera entièrement modifiable pour que les utilisateurs puissent modifier les éléments qu’ils souhaitent sans avoir à modifier aucun code. Et ce n’est pas tout, une fois les modifications effectuées ou non, le site Web pourra être publié.

Comme l’a déclaré le PDG de Universe, Joseph Cohen : la mission de cet nouvel outil est de permettre à tous de construire Internet. Ce qui est vraiment génial avec GUS, c’est que vous n’avez besoin que de lui dire ce que vous voulez créer, et GUS s’occupera du reste. Pour le moment, il est en phase bêta et les utilisateurs peuvent déjà la tester afin de contribuer au succès du lancement de cette application prometteuse.

