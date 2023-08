La montre connectée la moins chère de Xiaomi est une affaire : appels Bluetooth et 12 jours de batterie pour 40 euros

Affichez l’heure, comptez vos pas, passez des appels téléphoniques, enregistrez votre fréquence cardiaque… Cette montre connectée de Xiaomi possède les fonctionnalités les plus utiles à un prix unique.

Avec cette montre intelligente de Xiaomi, vous pouvez composer le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler // Image : Urban Tecno.

Il est difficile de trouver une montre connectée plus complète que la Redmi Watch 3 Active qui soit aussi bon marché. La smartwatch, qui n’est en vente que depuis quelques semaines, a explosé le marché en proposant un grand écran, des appels Bluetooth, plus de 100 modes sportifs, plusieurs fonctions de santé et une batterie qui peut durer jusqu’à 12 jours d’utilisation pour un prix défiant toute concurrence.

Son prix de vente recommandé est de 49,99 euros, un coût pour lequel il est déjà très rentable. Le mieux, c’est qu’il est généralement encore moins cher dans la boutique officielle de Xiaomi, où il peut atteindre les 39,99 euros. Ainsi, pour seulement 40 euros, vous pouvez vous procurer cette montre connectée très complète pour votre poignet. Sur AliExpress et Amazon, le prix peut également baisser, bien que la remise ne soit généralement pas aussi importante que dans la boutique Xiaomi.

Son excellent rapport qualité-prix fait du Redmi Watch 3 Active l’une des meilleures montres connectées bon marché que vous pouvez acheter. Elle sert à voir l’heure, à passer des appels téléphoniques, à surveiller votre activité physique et bien plus encore, comme vous le découvrirez ci-dessous.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, une montre pour vous à seulement 40 euros

La première chose qui attire notre attention avec la Redmi Watch 3 Active est son design, car elle nous semble très belle pour votre poignet. L’écran carré avec le cadre métallique lui confère un aspect moderne et élégant, que ce soit dans le modèle argenté ou noir. De plus, elle ne pèse que 42 grammes avec le bracelet, ce qui fait que vous ne le sentez presque pas sur vous. Pas besoin de l’enlever pour prendre une douche, car elle est résistante à l’eau.

L’écran qui affiche les informations a une taille de 1,83 pouces, ce qui en réalité un grand écran. Il utilise la technologie LCD, a une résolution de 240×280 pixels et une luminosité maximale de 450 nits, ce qui indique qu’il a la qualité nécessaire pour consulter le contenu même en extérieur. Vous pourrez facilement changer le design de l’écran, car vous avez à votre disposition un catalogue de plus de 200 cadrans de montre différents.

La fonction la plus avancée de cette Redmi Watch 3 Active est disponible lorsque vous connectez la montre à votre téléphone mobile. Nous parlons des appels Bluetooth, une fonctionnalité propre aux modèles plus chers. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la smartwatch pour passer et recevoir des appels, même en composant le numéro sur le clavier numérique. Le Redmi Watch 3 Active dispose d’un microphone et d’un haut-parleur qui font bien leur travail, vous entendrez facilement l’interlocuteur et il vous entendra également.

La connexion entre la montre intelligente et le téléphone vous permettra de lire les notifications sans sortir le téléphone de votre poche, de changer de chanson ou de voir la météo dans votre ville. De plus, vous pouvez également consulter en détail les données obtenues lors de la surveillance de l’activité physique. La smartwatch propose plus de 100 modes sportifs que vous pouvez utiliser pour savoir combien de kilomètres vous avez parcourus, le temps écoulé ou le rythme suivi.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le Redmi Watch 3 Active vous fournit également des informations importantes sur votre santé, telles que la fréquence cardiaque et le niveau d’oxygène dans le sang. De plus, il peut surveiller votre sommeil pour savoir comment vous dormez. Avec une batterie de 289 mAh, la montre intelligente peut vous offrir 12 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Si vous faites beaucoup de sport tout au long de la semaine et recevez de nombreuses notifications, l’autonomie se réduira à 8 jours, ce qui est également très positif.

Pour la montre connectée la moins chère de Xiaomi, il ne manque vraiment aucune des fonctionnalités dont nous avons besoin pour une utilisation normale. Vous savez déjà que son prix d’origine est de 49,99 euros, mais il est courant qu’il baisse jusqu’à 39,99 euros sur le site de Xiaomi, un prix difficile à refuser.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :