Le régime nazi a créé ces immenses masses de béton avec un objectif très particulier

Son objectif était clair, mais il est vrai qu’ils n’ont pas été réellement efficaces.

Hitler a ordonné la construction de ces monstres de béton | Image Hérodote et Cie

Les infrastructures peuvent être créées pour le bien. Récemment, nous avons vu comment le pont le plus long du monde était construit pour faciliter la vie des gens et rendre les voyages plus rapides et plus sûrs. Cependant, toutes les constructions n’ont pas été réalisées dans le seul but d’améliorer la vie des gens. D’autres ont été créées pour la guerre et donc pour mettre en danger la survie des êtres humains. Bien qu’il existe des milliers de séries sur la Seconde Guerre mondiale, il reste encore de nombreux **endroits que nous pouvons visiter et où l’empreinte de la guerre continue de jouer un rôle important.

C’est le cas de ces gigantesques monuments en béton que le régime nazi a décidé de construire dans les villes les plus importantes du pays.

À quoi servaient les tours Flak IV

Avec une largeur allant jusqu’à trois mètres et demi, les murs des tours Flak IV étaient invulnérables à tout type d’arme ennemie. Les tours ne succombaient pas aux armes. En réalité, l’armée soviétique, la plus puissante de la guerre, n’a pas réussi à détruire celles qui se trouvaient à Berlin, même avec ses armes les plus puissantes. Équipées des meilleures armes antiaériennes de l’armée allemande, leur objectif était de repousser les attaques de plus en plus fréquentes menées par les troupes alliées sur le territoire allemand. Au départ, trois ont été construites à Berlin, une à Hambourg et trois à Vienne.

En 1940, l’Allemagne nazie toute puissante subit les ravages de la guerre lors d’une attaque aérienne menée par les forces alliées. L’attaque a eu un impact limité par rapport à d’autres attaques à venir, comme le bombardement de Dresde. Cependant, elle a incité Adolf Hitler à ériger ces monstres dans le but de servir de bunkers.

En plus d’être équipées de radios puissantes et d’équipements antiaériens pour éliminer les ennemis aériens de ces villes, elles pouvaient également servir de bunkers pour abriter des milliers de personnes à l’intérieur et les protéger du feu ennemi. Dans la tour de Hambourg, jusqu’à 18 000 personnes pouvaient être protégées, bien qu’elle ait accueilli plusieurs milliers de personnes de plus lors des bombardements intensifs de 1943. Au fil du temps, trois versions des tours ont été créées, chacune plus sophistiquée que la précédente.

Leur impact sur la défense de l’Allemagne lorsqu’elle a commencé à perdre la guerre sombre et sinistre n’a pas été très élevé. Les canons antiaériens ne pouvaient pas rivaliser avec la puissance de feu combinée des forces alliées et du Komintern. Cependant, ils ont été utiles pour abriter des personnes à l’intérieur.

La fin de la guerre

À la fin de la guerre et avec la reddition inconditionnelle des forces armées allemandes et de leurs alliés, les tours Flak IV ont été démolies à Berlin. Ce n’était pas le cas ailleurs. Les deux de Vienne sont toujours debout et intactes, comme un souvenir indélébile d’un passé assez douloureux pour l’Autriche, et elles sont toujours visibles dans le parc de Augarten. Quant à la tour de Hambourg, elle est toujours debout, plus précisément dans le populaire quartier de Sankt Pauli.

Transformées en musées et même en tours de télévision, ces tours ont été utilisées pendant longtemps dans le but de servir de lieux de mémoire pour rappeler les crimes commis par l’Allemagne nazie pendant son règne sur l’Allemagne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :