60 heures de batterie, musique sans perte et 30% de réduction sur ces écouteurs.

De plus en plus de personnes se procurent des écouteurs sans fil pour pouvoir écouter de la musique en marchant dans la rue, dans les transports en commun, pendant un voyage en avion… Mais il y a aussi ceux qui préfèrent les casques Bluetooth, des écouteurs de type serre-tête, plus grands, mais qui offrent un son plus complet et riche en nuances.

C’est le cas de ma recommandation d’aujourd’hui, les Ankbit E700 qui passent de 125,99 à 88 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 30%. Leur valeur initiale n’est pas mal du tout, comparée à d’autres modèles de caractéristiques similaires, mais avec cela, il devient sans aucun doute l’un des meilleurs écouteurs bon marché du marché. Si vous voulez dépenser un peu moins et obtenir une qualité sonore exceptionnelle, le modèle E600Pro d’Ankbit bénéficie d’une réduction incroyable sur Amazon.

Ankbit E700

Procurez-vous de bons casques Bluetooth avec un son haut de gamme

Tout d’abord, leur design est frappant, car ils ressemblent beaucoup à certains modèles haut de gamme de Sony. À cet égard, nous avons également un serre-tête très résistant à la torsion et aux chutes, fabriqué en polycarbonate et pesant 250 grammes. Ils se sentent très bien pendant des heures d’utilisation, sans problèmes de douleurs aux oreilles ou à la tête.

Le meilleur de ces écouteurs Ankbit est qu’ils sont compatibles avec la technologie audio LDAC de Sony. Ils atteignent un débit de données sans fil allant jusqu’à 990 Kbps, soit trois fois la qualité sonore de Spotify. Ainsi, vous pourrez profiter au maximum de votre abonnement à Music Unlimited, Apple Music ou Tidal, avec une musique sans perte.

Les haut-parleurs ont un diamètre de 40 mm, couvrant ainsi toute l’étendue de vos oreilles, permettant au son de rebondir dans tout l’espace et vous offrant une immersion totale, que ce soit pour le cinéma ou la musique. Écouter un concert en direct avec ces écouteurs est particulièrement surprenant. Leurs coussinets sont fabriqués en matériau viscoélastique à mémoire de forme.

Un autre aspect fantastique de ces écouteurs Ankbit est leur batterie. Ils ont une autonomie allant jusqu’à 60 heures avec une seule charge. En raison de l’utilisation de l’annulation active du bruit à très fort isolement grâce à ses 4 microphones intégrés, l’autonomie peut descendre jusqu’à 45 heures. Et si vous voulez recharger rapidement la batterie, vous pourrez obtenir 5 heures supplémentaires d’utilisation en seulement 5 minutes.

Vous pourrez les utiliser en Bluetooth sans fil avec n’importe quel appareil compatible avec cette technologie. Mais vous pourrez également le faire, en économisant beaucoup de batterie, avec un câble USB-C vers Jack 3,5 mm inclus dans la boîte. D’ailleurs, un étui de voyage rigide pour les protéger lors de vos déplacements et les transporter en toute sécurité est également inclus.

Ankbit E700

Ces Ankbit E700 sont non seulement compatibles avec la technologie LDAC, mais aussi avec les codecs aptX HD de Qualcomm, AAC et SBC, ce qui les rend compatibles avec 100% des formats que toutes les plateformes de streaming musical proposent aujourd’hui, ainsi qu’avec les formats dans lesquels vous pouvez trouver de la musique et de l’audio.

