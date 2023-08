Événement spécial Apple : quels produits seront présentés en septembre

Qu’est-ce qu’Apple présentera lors de l’événement qui se tiendra en septembre ? Nous vous expliquons tout

Événement spécial Apple : tout ce que nous verrons en septembre

En un peu plus d’un mois, la société à la pomme croquée tiendra son événement spécial où elle présentera ses nouveaux iPhone 15. Des terminaux dont nous connaissons déjà beaucoup d’informations grâce aux rumeurs et nous pourrions même affirmer qu’ils viendraient avec ces quatre grandes nouveautés. En plus de l’iPhone 15, nous pouvons nous attendre à d’autres surprises de cet événement qui aura lieu en septembre. Lesquelles ?

Quand pourrait avoir lieu l’événement

Quels produits Apple annoncera-t-elle lors de l’événement Apple de septembre ?

Quand pourrait avoir lieu l’événement

Bien que nous ne sachions rien de la part d’Apple, elle a l’habitude d’annoncer ses événements à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. Quelque chose qui n’est pas encore clair en raison du nouveau format suivi par l’entreprise. Cependant, nous allons consulter les archives pour avoir une idée de quand cela pourrait être :

iPhone 14 : 7 septembre 2022 .

. iPhone 13 : 14 septembre 2021 .

iPhone 11 : 10 septembre 2019 .

. iPhone XS : 12 septembre 2018 .

. iPhone X : 12 septembre 2017.

Compte tenu de ces dates récentes, il est très probable que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro soient présentés le 12 septembre. C’est au milieu du mois, un jour où d’autres iPhone ont déjà été présentés et cette année, Apple n’a pas besoin de les présenter plus tôt comme cela s’est produit en 2022.

Quels produits Apple annoncera-t-elle lors de l’événement Apple de septembre ?

L’année dernière, Apple a annoncé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels figuraient les quatre modèles d’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch SE 2 et les AirPods Pro de deuxième génération. Il est probable que l’événement de cette année soit aussi chargé que celui de 2022.

Voici tous les nouveaux produits Apple que nous pouvons attendre que la société présente en septembre 2023 :

iPhone 15

Sans aucun doute, les grands protagonistes seront les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Certaines des nouveautés les plus importantes seraient : le passage à l’USB-C, Dynamic Island sur tous les modèles, un objectif principal de 48 MP sur tous les modèles, des bordures plus fines sur l’iPhone 15 Pro ou un objectif périscope pour un meilleur zoom sur le modèle Pro Max.

De plus, il est prévu que les modèles Pro incluent un nouveau bouton d’action avec lequel il sera possible d’effectuer des actions telles que allumer la torche, ouvrir l’appareil photo, activer un mode de concentration ou exécuter des raccourcis, entre autres.

Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra

Depuis la sortie de la première Apple Watch, cet appareil a toujours été l’un des protagonistes des événements Apple. Nous pouvons donc également nous attendre à la présentation des Apple Watch Series 9 avec un nouveau processeur, ainsi qu’une nouvelle couleur rose.

D’autre part, les rumeurs indiquent également l’arrivée d’une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra. Dans ce cas, nous pouvons également nous attendre à une nouvelle couleur titanium foncé, ainsi qu’une nouvelle taille pour pouvoir s’adapter à plus de poignets.

Nouveau boîtier de charge pour les AirPods Pro

Apple doit faire la transition vers le port USB-C sur tous ses produits, y compris les AirPods Pro de deuxième génération, qui devraient avoir un nouvel étui de charge avec un port USB-C qui serait lancé aux côtés des nouveaux iPhone 15 et Apple Watch Series 9.

Annonce de la sortie des nouveaux systèmes d’exploitation

Nous ne verrons pas seulement du matériel lors de l’événement spécial Apple en septembre, nous aurons aussi des aperçus du logiciel. Habituellement, la version Candidate à la sortie des systèmes d’exploitation, qui étaient en version bêta tout l’été, est lancée, ainsi que l’annonce de la date officielle de sortie pour tous les utilisateurs d’iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17.

Voici les annonces potentielles qu’Apple pourrait faire lors de son événement de septembre, l’iPhone 15 étant la star principale. De nouveaux modèles d’iPad et de Mac sont prévus pour un événement en octobre, ce qui pourrait se produire, ou Apple pourrait les lancer en faisant quelques annonces par le biais d’un communiqué de presse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :