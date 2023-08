Google X, la société secrète de Google qui a même expérimenté avec la téléportation

Le cofondateur de Google, Serguéi Brin, était l’un des responsables de la supervision de ce projet.

Bien que ce ne soit pas la division la plus à la mode en ce moment, Google possède une division semi-secrète portant le même nom, qui est peu connue mais qui s’occupe de certains des projets les plus intéressants que l’on peut trouver dans l’ensemble du portfolio d’Alphabet. Une division qui, à un moment donné, a même expérimenté avec le téléportation ou le sac à dos propulseur.

Glass, Waymo ou Project Loon sont quelques-uns des projets les plus importants de Google X

Fondé en 2010 par Google, X se définit comme une organisation semi-secrète de recherche et développement. Ses bureaux sont situés à un kilomètre du siège central de Google à Mountain View, et son objectif principal est de « créer des technologies radicalement nouvelles pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles du monde ».

Bien qu’elle ait été supervisée depuis ses débuts par Serguéi Brin, l’un des fondateurs de Google, c’est aujourd’hui l’entrepreneur Astro Teller qui supervise le travail effectué par X.

L’un des premiers projets de cette organisation a été le développement du véhicule entièrement autonome de Google, qui est devenu sa propre compagnie indépendante, appelée Waymo, en 2016.

Les mythiques Google Glass ont également été créées par X, et aujourd’hui le projet Glass est toujours très actif, bien que son objectif ne soit plus de créer des lunettes intelligentes pour le grand public, mais de se concentrer sur la conquête du marché professionnel.

Un autre projet public de X bien connu était Loon. Bien qu’il ait été abandonné par Google en 2021, ce plan ambitieux visait à fournir un accès à Internet à tous à travers un réseau de ballons volant dans la stratosphère, équipés de routeurs capables de fournir une couverture réseau à tous les coins de la planète.

Le portfolio des projets publics de X regorge d’idées intéressantes, certaines en développement, d’autres abandonnées et d’autres qui ont été « diplômées » pour devenir des produits ou des entreprises réelles, comme ce fut le cas du projet Tango, concrétisé par la plateforme de réalité augmentée Google ARCore.

À cet égard, Google Brain est considéré comme le projet le plus réussi de l’entreprise à ce jour. Il s’agit d’un projet axé sur le développement de techniques d’apprentissage profond, dont l’équipe fait désormais partie de la nouvelle division Google DeepMind. Selon le PDG de X, la valeur produite par Google Brain a été suffisante pour couvrir tous les coûts de la division.

Les projets secrets de X : téléportation, jetpack et plus

Mais ce qui est vraiment intéressant chez X, ce sont les projets invisibles. Comme je l’ai dit au début, Google X est né en tant qu’organisation semi-secrète, et en tant que telle, certains de ses projets ne voient jamais le jour pendant leur phase de développement.

En 2014, Google lui-même a révélé certains des projets les plus marquants sur lesquels l’entreprise avait travaillé. La division a même expérimenté avec la téléportation, mais a finalement conclu que la proposition violait plusieurs lois de la physique.

Cependant, grâce à l’expérimentation avec une idée aussi ambitieuse, des données précieuses ont été recueillies qui pourraient ensuite être utilisées dans le développement de communications cryptées résistantes à différents types d’espionnage.

Quelque chose de similaire s’est produit avec le sac à dos propulseur ou « jetpack », un autre projet envisagé par X, mais qui a été abandonné car il serait très inefficace du point de vue énergétique, en plus d’être extrêmement bruyant.

Un autre projet, pour le moins ambitieux, est celui de l’« ascenseur spatial ». Sur le papier, c’est aussi simple que son nom l’indique : une plateforme capable de s’élever depuis une base sur terre jusqu’à une station située quelque part au-delà de l’atmosphère. Google X aurait même commencé la construction d’un prototype, mais il a été conclu que les nanotubes de carbone étaient le seul matériau capable de résister à la tension nécessaire. Le problème ? Jusqu’à présent, personne n’avait construit de câbles de plus d’un mètre de longueur en utilisant ce matériau.

Ce ne sont là que quelques-uns des projets secrets de X qui n’ont jamais vu le jour. Aujourd’hui, la division continue de travailler sur différentes technologies et produits qui pourraient, ou non, faire partie de notre vie à l’avenir.

