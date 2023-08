La montre la plus complète pour seulement 50 euros : appels Bluetooth, résistance à l’eau et 7 jours de batterie

J’ai pu la tester personnellement pendant quelques semaines et c’est la montre connectée que je recommande si vous avez un budget de 50 euros.

L’écran de 1,8 pouces occupe une grande partie de la face avant de cette montre connectée que nous vous recommandons

Il n’est pas nécessaire de dépenser plus de 100 euros pour une montre intelligente utile qui vous accompagne au quotidien avec de nombreuses fonctionnalités. Si vous recherchez une montre intelligente bon marché et de qualité, je recommande toujours personnellement la realme Watch 3. J’ai eu l’occasion de la tester pendant quelques semaines et elle m’a complètement séduit grâce à des aspects tels que son design très confortable, ses fonctionnalités avancées telles que les appels Bluetooth, sa résistance et sa durée de vie de 7 jours.

Dans l’analyse de la realme Watch 3, je vous ai déjà expliqué pourquoi je la considère comme un excellent achat pour son prix de vente recommandé, 69,99 euros. C’est pourquoi, compte tenu du fait que vous pouvez actuellement l’acheter pour 50 euros sur AliExpress, cela me semble une option irrésistible si vous souhaitez obtenir une smartwatch bonne, belle et abordable. La livraison est effectuée en seulement 3 jours et l’expédition est gratuite, deux aspects qui ne font qu’ajouter de l’intérêt à l’achat.

La realme Watch 3 est également disponible à la vente sur Amazon, mais son prix n’a pas beaucoup baissé ces derniers temps, il tourne autour de 65 euros. Par conséquent, sur AliExpress, vous pouvez l’acheter pour 15 euros de moins sans renoncer à la livraison gratuite et rapide. Ensuite, en me basant sur ma propre expérience, je vous expliquerai pourquoi l’achat de cette realme Watch 3 pour 50 euros en vaut vraiment la peine.

realme Watch 3, le meilleur choix à 50 euros

Le premier point fort de la realme Watch 3 réside dans son design, à la fois pour sa beauté et son confort. Il a tendance à baisser de prix dans le modèle de couleur noire, une teinte discrète et élégante qui s’adapte très bien au poignet. De plus, le cadre métallique entourant l’écran lui confère une sensibilité encore plus belle. Ce qui m’a le plus surpris avec cette montre intelligente, c’est qu’elle est très confortable, je le sentais à peine sur mon poignet. Cela, associé à sa résistance à l’eau, fait que je ne l’enlève à aucun moment de la journée.

En ce qui concerne l’écran, il se distingue notamment par sa grande taille de 1,8 pouces. Il a une résolution de 240 x 286 pixels et une luminosité maximale de 500 nits, et à mon avis, une qualité plus que suffisante pour regarder le contenu. De plus, la réactivité tactile est également bonne, nous pouvons l’utiliser sans problème pour naviguer entre les menus et ouvrir des applications. De plus, vous pouvez télécharger différentes cadrans de montre pour décorer cet écran.

Par lui-même, la realme Watch 3 est un appareil qui sert à voir l’heure, à compter les pas que vous faites tout au long de la journée, à démarrer un minuteur ou à analyser votre fréquence cardiaque. Les fonctionnalités de la montre intelligente sont considérablement améliorées si vous la connectez à votre téléphone portable via l’application realme Link.

Vous pouvez ainsi profiter d’un outil essentiel, les appels Bluetooth, qui vous permettent d’utiliser la smartwatch pour passer et recevoir des appels téléphoniques. Le dispositif est équipé d’un microphone et d’un haut-parleur qui permettent une communication sans problème. De plus, la connexion téléphone mobile-smartwatch permet également de recevoir des notifications de messages, de contrôler la lecture de musique et de prendre des photos à distance avec votre téléphone portable.

En ce qui concerne le sport, la realme Watch 3 met à votre disposition plus de 110 modes sportifs différents. En plus de compter les pas, vous pouvez l’utiliser pour enregistrer vos courses, vos promenades à vélo ou vos séances elliptiques. Il est également très complet en termes de fonctions de santé, avec un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur d’oxygène dans le sang, une analyse des schémas de sommeil et du stress.

La question maintenant est combien de temps vous pouvez utiliser ces outils sans avoir besoin de charger. Eh bien, si vous l’utilisez intensivement, vous bénéficierez d’une semaine complète d’autonomie. Si vous utilisez ses fonctions de manière plus occasionnelle, la durée de vie de la batterie sera un peu plus longue.

En conclusion, la realme Watch 3 vous offre une expérience extrêmement complète lorsque vous la portez au poignet. Si on ajoute à cela le fait qu’elle ne coûte que 50 euros sur AliExpress, cela nous semble un excellent rapport qualité-prix, une option que vous ne regretterez pas.

