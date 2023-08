Centaines de widgets pour personnaliser ton téléphone grâce à cette application 100% gratuite

À la recherche de nouveaux widgets pour personnaliser votre téléphone portable ? Cette application a tout ce dont vous avez besoin

Depuis que Google a décidé d’accorder beaucoup plus d’importance aux widgets avec l’arrivée d’Android 12, de nombreux développeurs d’applications ont décidé de profiter de cette opportunité pour créer de nouveaux widgets pour leurs applications, avec des designs mis à jour et de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles auparavant. D’autres ont voulu aller plus loin et créer des applications exclusivement dédiées à offrir des widgets pour personnaliser l’écran d’accueil de nos téléphones portables et tablettes Android.

C’est le cas de Widgeet, une application 100% gratuite qui propose une immense collection de widgets personnalisables, et dont nous allons vous parler aujourd’hui.

Widgets d’horloge, calendrier, photos, informations sur l’appareil et plus encore, entièrement personnalisables

La première chose qui attire l’attention avec Widgeet est la simplicité de son interface. Dès l’ouverture de l’application, on voit une liste de tous les widgets disponibles, organisée en différentes catégories qui permettent d’accéder aux différents types de widgets disponibles.

Aujourd’hui, il est possible de trouver des dizaines de widgets dans chaque catégorie, allant des horloges numériques et analogiques, aux lecteurs de musique, en passant par les widgets de calendrier, d’informations sur l’appareil et de photos. Cependant, le développeur travaille actuellement à l’inclusion de widgets de différentes catégories dans l’application.

En plus de la grande variété de widgets disponibles, l’application se distingue par une consommation d’énergie très réduite, car elle ne dispose pas de processus s’exécutant en arrière-plan. De plus, de nombreux widgets sont capables de s’adapter aux couleurs du système d’exploitation et peuvent être ajustés à n’importe quelle taille souhaitée. Il est également possible de créer la combinaison de couleurs souhaitée pour chacun des widgets.

Il s’agit d’une application entièrement gratuite, sans publicités ni achats intégrés. Elle est compatible avec tout appareil disposant d’une version d’Android égale ou supérieure à Android 8.0 Oreo.

