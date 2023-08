Ton téléphone Xiaomi cache un réglage intéressant pour les appels : active-le de cette manière et ça changera ta vie

Avec cette fonctionnalité, vous éviterez plus d’une mauvaise surprise.

Xiaomi offre un système d’exploitation très malléable

Vous avez certainement vécu cette situation : vous êtes tranquillement assis sur le canapé en train de vous reposer après avoir mangé ou dîné. Tout semble aller bien, mais soudainement, un bruit énorme vous surprend et vous effraie d’une manière que vous n’attendiez pas. Il s’agit d’un appel téléphonique qui vous sort complètement de votre état de relaxation. Ce n’est pas étonnant si l’on considère que les téléphones sont généralement configurés pour que la sonnerie de l’appel soit très forte dès le début pour alerter de l’appel.

Xiaomi a les meilleurs astuces pour exploiter MIUI. En réalité, c’est une interface de personnalisation très malléable qui nous permet de modifier absolument tout, donc certaines astuces ne sont pas connues de beaucoup de gens. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment activer un réglage vraiment intéressant qui nous permettra d’éviter que notre téléphone sonne très fort lors des appels.

Le réglage brutal de Xiaomi qui améliorera votre quotidien

Ceux qui aiment explorer en profondeur leur téléphone portable et le personnaliser connaissent sûrement déjà cette fonction. Cependant, son objectif est de faire en sorte que l’augmentation du volume soit graduelle lors des appels, évitant ainsi que nous ne sursautions à cause d’une sonnerie trop forte soudaine. Cependant, bien que ce soit une fonction très utile, elle est plutôt cachée.

Pour activer ce réglage, suivez les étapes suivantes :

Tout d’abord, ouvrez les paramètres du système.

Ensuite, vous devrez vous rendre dans « Paramètres des applications système » . C’est là que se trouvent toutes les applications que vous avez sélectionnées pour une utilisation quotidienne.

. C’est là que se trouvent toutes les applications que vous avez sélectionnées pour une utilisation quotidienne. Une fois à l’intérieur, vous devrez aller dans « Paramètres d’appels » pour configurer les appels téléphoniques selon vos préférences.

pour configurer les appels téléphoniques selon vos préférences. Là, sélectionnez « Paramètres d’appels entrants » .

. Enfin, choisissez « Augmenter le volume de la sonnerie ».

De cette manière, vous pourrez configurer au mieux les appels. L’augmentation du volume de la sonnerie se fera de manière progressive, ce qui vous évitera plus d’une frayeur. Les appels téléphoniques servent généralement d’alerte pour indiquer que vous recevez un appel, c’est pourquoi ils ont généralement un ton élevé dès le début pour nous impressionner et nous faire prendre conscience que nous recevons un appel.

Ce simple geste peut améliorer un peu notre qualité de vie, nous éviter une frayeur et surtout avoir un contrôle plus efficace sur notre téléphone, ce qui est très louable et toujours apprécié. Avoir une interface de personnalisation Android très configurable est toujours une bonne chose, car le téléphone est l’un des outils que nous utilisons le plus tout au long de la journée.

