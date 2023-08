Qu’est-ce que indique réellement le nouveau logo de Twitter?

Au premier abord, le nouveau logo de Twitter peut sembler simplement être un X, mais il cache un sens très spécial que vous serez intéressé de connaître.

Cette X est le nouveau logo de Twitter, avec un sens très spécial derrière elle.

Si vous avez vécu caché dans une grotte au cours des dernières semaines, vous n’avez probablement pas entendu dire que Twitter n’est plus Twitter et que le réseau social a abandonné l’emblématique petit oiseau bleu qui le représentait depuis 2012. Le nouveau logo de la plateforme est un X qui, bien qu’il puisse sembler simple à première vue, n’est pas simplement un X.

Si nous regardons de plus près, nous voyons que la ligne qui part du coin supérieur gauche est double. Vous pouvez le vérifier dans l’application Twitter pour Android, qui a déjà changé de nom et d’icône pour devenir X. Après les premières interrogations, le vrai sens de cette X qui représente maintenant l’ancien Twitter a été révélé.

Voici la signification du nouveau logo de Twitter

Le changement est officiel : Twitter ne s’appelle plus ainsi pour être désormais connu sous le nom de X. Cette modification a suscité de nombreuses interrogations chez les utilisateurs au début, qui ne savaient pas exactement ce que signifiaient le nouveau nom et le nouveau logo. Est-ce un oiseau aux ailes déployées ? Fait-il référence à SpaceX, l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk ? Non, aucun de ces éléments ne représente la signification de la X qui représente maintenant Twitter.

Cette X à double trait peut être facilement trouvée dans le catalogue Unicode sous le code U+1D54F. Dans Unicode, nous pouvons trouver d’autres caractères similaires à double trait qui sont généralement utilisés dans les opérations mathématiques. Plus précisément, cette X à double trait est généralement utilisée pour définir un espace métrique aléatoire. Cependant, il semble qu’Elon Musk n’ait pas choisi ce nom pour son sens dans le monde des mathématiques.

Comme l’a expliqué le propriétaire de Twitter, derrière ce nouveau nom se trouve le fait que le réseau social appartient désormais à X Corp, une filiale de son entreprise X Holding Corp. X Corp a été créée en 2023 en tant que successeur de Twitter et, en réalité, dans ses bureaux de San Francisco, il y a déjà une grande enseigne lumineuse avec la X dont le retrait a déjà été demandé par les voisins.

Nous ne pouvons pas nier que la lettre X a toujours été d’une grande importance pour Elon Musk. Elle est présente dans sa société aérospatiale, SpaceX, dans la Model X de Tesla et même dans le nom de l’un de ses enfants, X AE A-XII. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait choisi cette X comme nouveau nom du réseau social qu’il a acquis il y a quelques mois.

Le changement de nom de Twitter va coûter beaucoup d’argent à Musk, mais c’est un prix qu’il est prêt à payer pour entamer une nouvelle étape dans la vie du réseau social. C’est ce que le propriétaire lui-même a expliqué :

« Ce n’est pas simplement une entreprise qui change de nom et continue de faire la même chose. Le nom Twitter avait du sens quand il s’agissait de messages de 140 caractères allant d’un côté à l’autre, comme un gazouillis d’oiseau, mais maintenant on peut poster presque tout ce que l’on veut, y compris des vidéos de plusieurs heures ».

Selon Linda Yaccarino, PDG de X, la plateforme servira à la messagerie instantanée, à la publication de vidéos de grande taille, à la vente de biens et services, et même comme service de paiement en ligne. Il semble que le Twitter que nous connaissions jusqu’à présent va disparaître, et l’arrivée du nom et du logo avec la X n’est que le premier pas vers cette nouvelle étape.

