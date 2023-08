Ce moniteur Xiaomi bon marché est le compagnon parfait pour votre PC: 27 pouces, Full HD et 110 euros de réduction

Remise de près de 50% sur ce moniteur complet de Xiaomi avec lequel vous pourrez travailler, étudier, jouer ou regarder un film avec une qualité exceptionnelle.

L’écran de ce moniteur Xiaomi mesure 27 pouces et a une résolution Full HD.

Si vous recherchez un nouveau moniteur à utiliser avec votre PC ou votre console de jeux vidéo, qui ait une bonne qualité et qui ne soit pas trop cher, Xiaomi vous propose une option plus qu’attrayante. Nous parlons du Xiaomi Mi Desktop, avec une taille de 27 pouces, des images de haute résolution et un design compact pour qu’il s’insère facilement sur votre bureau. Avec ce moniteur, vous pourrez étudier, travailler à distance, jouer ou regarder des séries sans aucun problème, c’est un couteau suisse qui ne vous décevra pas.

Le Xiaomi Mi Desktop de 27 pouces a un prix de vente recommandé de 229,99 euros, mais ne vous inquiétez pas, car ce week-end vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher. La baisse de prix est impressionnante, avec une réduction qui approche les 50%. En particulier, le Mi Desktop tombe à 119,99 euros sur la boutique officielle Xiaomi en appliquant le bon de réduction de 10 euros disponible pour les nouveaux utilisateurs. Si vous avez déjà utilisé votre compte, inscrivez-vous avec un nouveau compte.

Nous avons cherché ce moniteur Xiaomi de 27 pouces dans d’autres stores pour comparer les prix et nous avons découvert que le seul store capable de rivaliser est PcComponentes, où il est généralement vendu à 129,99 euros. Il est plus cher chez MediaMarkt, où il est généralement vendu à 134,99 euros. D’autre part, il n’est plus disponible sur Amazon. Comme nous le voyons, nulle part ailleurs il n’est aussi bon marché que dans la boutique officielle Xiaomi, bien que vous deviez prendre en compte que la réduction n’est valable que pendant quelques jours.

Achetez le moniteur Xiaomi de 27 pouces avec une réduction de 110 euros

Si vous souhaitez renouveler votre équipement de travail avec un nouveau moniteur offrant un bon rapport qualité-prix, ce Xiaomi Mi Desktop est un choix idéal. Tout d’abord, parce qu’il dispose d’un écran de technologie IPS de 27 pouces, d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et de 100% de sRGB. Ainsi, vous pouvez être sûr que les images seront nettes et auront une bonne reproduction des couleurs.

L’écran du moniteur offre un large angle de vision de 178 degrés, vous pouvez donc le voir sans problème également depuis les côtés. Le taux de rafraîchissement maximum est de 75 Hz, tandis que le temps de réponse est de 6 ms, ce qui en réalité également un bon moniteur bon marché pour les jeux vidéo. En fin de compte, vous pouvez l’utiliser pour travailler, jouer, regarder des séries, étudier ou pour d’autres options de divertissement sans aucun problème.

A tout moment, votre vue sera protégée, car le Mi Desktop dispose d’un mode de lumière bleue réduite qui rendra l’expérience plus confortable lorsque vous passerez de longues périodes devant le moniteur. En plus d’être plus agréable, la visualisation du contenu est plus immersive grâce aux bordures réduites qui entourent l’écran, notamment sur les côtés et à l’avant. En réalité, l’expérience peut être encore plus immersive si vous utilisez simultanément deux Xiaomi Mi Desktop.

En ce qui concerne le design, le moniteur a un design compact et très élégant qui lui permet de s’intégrer parfaitement où que vous le placiez. L’épaisseur est seulement de 7,5 millimètres à l’endroit le plus fin, c’est vraiment un moniteur au design compact. Au fait, l’inclinaison de l’écran peut être ajustée légèrement pour trouver la position parfaite pour visualiser le contenu.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Mi Desktop Monitor 27

En ce qui concerne la connectivité, il dispose d’un port HDMI 1.4, d’un port VGA, d’un port audio et d’un port d’alimentation CC. De plus, il dispose d’un bouton multifonction qui sert à allumer et éteindre le moniteur, ainsi qu’à le sélectionner.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En résumé, ce Xiaomi Mi Desktop de 27 pouces est un moniteur simple, mais qui a tout ce dont vous avez besoin pour travailler. N’oubliez pas que ce samedi et ce dimanche, vous pouvez l’obtenir pour seulement 119,99 euros sur la boutique officielle Xiaomi, après avoir appliqué le bon de réduction de 10 euros pour les nouveaux utilisateurs. Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, vous pouvez consulter les meilleurs moniteurs pour le télétravail.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :