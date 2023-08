Voici l’un des disques SSD les plus rapides et au meilleur prix du marché

Si vous souhaitez accélérer le démarrage de votre PC, voici la manière la plus économique de le faire.

Ce SSD de type M.2 de la marque Crucial est conçu pour durer de nombreuses années de travail et d’études à plein régime.

Vous envisagez de changer le disque interne de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau ? Eh bien, la meilleure façon de le faire est avec l’un des meilleurs disques SSD de type M.2 sur le marché aujourd’hui. La marque Crucial propose un catalogue complet de ce type de mémoire interne, et le modèle P3 de 1 To est l’une de mes recommandations les plus judicieuses.

Son prix officiel de lancement était supérieur à 100 euros à l’époque, mais vous pouvez maintenant l’obtenir pour environ 43 euros sur Amazon et environ 44 euros sur PcComponentes. Il s’agit du modèle 1 To, mais Crucial propose plusieurs versions allant de 500 Go à 4 To pour ce modèle.

Achetez un excellent et très rapide SSD pour peu d’argent

Découvrez la puissance et les performances du SSD Crucial P3, une solution de stockage avancée qui élèvera vos expériences informatiques à un niveau supérieur. Avec la technologie NVMe (PCIe Gen3 x4), ce SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture de fichiers impressionnantes.

Le Crucial P3 atteint des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 3500 Mbps, et des lectures/écritures aléatoires de 650K/700K IOPS. Avec ces vitesses, les transferts de données et le chargement des applications se font en un clin d’œil, vous offrant une expérience informatique plus rapide et fluide.

Avec une durée de vie moyenne sans panne (MTTF) supérieure à 1,5 million d’heures, le Crucial P3 est conçu pour une longévité et une fiabilité accrues. Vous pouvez être sûr que vos données seront protégées et que ce SSD vous accompagnera pendant longtemps.

Le Crucial P3 élève les performances à un niveau supérieur par rapport à la génération précédente. Avec une augmentation de jusqu’à 45% des performances, vous ressentirez la différence dans chaque tâche et application que vous exécutez. Et vous avez deux façons de l’utiliser :

Comme disque interne : pour les cartes mères d’ordinateurs de bureau et portables compatibles. Cela garantit un démarrage ultrarapide du système et une fluidité surprenante.

: pour les cartes mères d’ordinateurs compatibles. Cela garantit un démarrage ultrarapide du système et une fluidité surprenante. Comme disque portable : vous pouvez acheter un boitier adapté à ce type de disques SSD et monter un bon SSD portable, parmi les plus rapides que vous pouvez obtenir. De cette façon, vous pouvez réaliser des sauvegardes presque instantanées à intervalles réguliers, ou déplacer de gros fichiers d’un endroit à un autre.

Par conséquent, le disque SSD Crucial P3 est une solution de stockage hautement performante, offrant des vitesses étonnantes, une grande capacité, des performances améliorées et une longue durée de vie. Si vous recherchez un SSD sur lequel vous pouvez compter et qui améliorera considérablement les performances de votre ordinateur, le Crucial P3 est un choix exceptionnel.

