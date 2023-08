Plus de 250 000 achats certifiés, seulement 15 euros pour la carte microSD la plus vendue

SanDisk est un fabricant qui se distingue depuis des années sur le marché des mémoires portables.

Bien qu’elle ne le semble pas, cette petite mémoire est très utile pour plusieurs appareils, pas seulement une console portable.

L’ère du stockage en nuage est là, mais tous les utilisateurs ne choisissent pas cette option, même s’ils sont inondés d’offres gratuites pendant plusieurs mois. Beaucoup continuent de stocker physiquement leurs fichiers importants, sans passer par le nuage, ou comme une sauvegarde en cas de catastrophe numérique.

C’est pourquoi je souhaite vous recommander la carte microSD la mieux évaluée sur Amazon et la plus vendue. À première vue, elle semble compatible uniquement avec la Nintendo Switch, mais ce n’est pas le cas, c’est juste son design. À l’intérieur se cache une rapide microSD SanDisk de classe 10 qui ne coûte que 15 euros sur Amazon et a une capacité de 128 Go.

Achetez la carte mémoire la mieux évaluée sur Amazon pour seulement 15 euros

SanDisk a lancé cette carte microSD en plusieurs versions et finitions en fonction de la capacité choisie. Celle-ci, basée sur la série Super Mario Bros., est la plus vendue du moment avec une grande différence. Plus de 250 000 évaluations avec une moyenne de 4,8 sur 5 en disent long.

Pour les amateurs de jeux vidéo qui possèdent une Nintendo Switch, la carte microSD est un allié indispensable. La console propose des jeux et des applications de plus en plus complexes et graphiquement intensifs, ce qui peut rapidement remplir l’espace de stockage interne. En insérant une carte microSD dans la console, les joueurs peuvent télécharger davantage de titres, sauvegarder des parties et profiter d’une bibliothèque de jeux plus étendue sans se soucier de manquer d’espace.

En ce qui concerne les smartphones, la carte microSD offre une solution inestimable pour les utilisateurs qui prennent de nombreux moments avec l’appareil photo ou téléchargent des applications et du contenu multimédia. Les photos et vidéos haute résolution, les applications et les vidéos 4K peuvent occuper une quantité significative d’espace sur le stockage interne du téléphone. C’est également une option plus qu’utile pour les caméras sportives ou numériques.

En plus des avantages pour les joueurs et les utilisateurs de smartphones, ceux qui travaillent ou étudient sur leurs ordinateurs portables peuvent également bénéficier énormément d’une carte microSD. Les documents importants, les fichiers de travail et les projets académiques peuvent occuper beaucoup d’espace sur le stockage interne de l’ordinateur portable. En utilisant une carte microSD comme stockage supplémentaire, les utilisateurs peuvent garder leurs documents sécurisés et organisés sans surcharger la mémoire interne.

Pour l’un de ces appareils mentionnés, si vous utilisez une carte microSD, vous évitez de perdre des données en cas de défaillance du système. Dans mon cas, j’ai l’habitude d’avoir un disque SSD portable pour y stocker de nombreuses données presque tous les jours, notamment la sauvegarde de l’ordinateur portable de manière hebdomadaire, ainsi que d’autres documents personnels importants et le téléchargement de photos.

➡️ Voir l’offre SanDisk microSDXC de 128 Go

Donc, si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour votre téléphone portable, ordinateur portable ou console, la meilleure façon de l’ajouter est avec une microSD haute vitesse comme celle-ci et dans la capacité qui vous convient le mieux. Ce modèle en particulier est disponible en versions de 64 Go à 1 To de capacité.

