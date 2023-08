Windows 11 Insider Preview 25921 apporte une prise en charge des arrière-plans HDR

Microsoft vient de publier une autre mise à jour incrémentielle de Windows 11 pour les testeurs du canal Canary. Cette nouvelle version fait partie de la bug bash d’août 2023 en cours, qui est programmée jusqu’au lundi 7 août. La version de prévisualisation Windows 11 Insider Build 25921 est livrée avec de nouvelles fonctionnalités et modifications, voici tous les détails sur la nouvelle mise à jour.

Microsoft déploie la nouvelle version Canary sur les systèmes éligibles avec le numéro de build 25921.1000 (rs_prerelease) de Windows 11 Insider Preview Build. Tout comme les mises à jour précédentes, vous pouvez l’installer rapidement sur votre ordinateur, grâce à sa petite taille. Si vous êtes un testeur du canal Canary, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour.

En ce qui concerne les modifications, cette version apporte un support de fond en HDR, ce qui indique que si vous avez un écran HDR, vous pouvez définir des fichiers JXR comme fond d’écran de votre bureau, ils s’afficheront en HDR complet. Microsoft partage les étapes pour vérifier l’affichage HDR et appliquer un fond d’écran haute résolution sur votre bureau.

Tout d’abord, assurez-vous que votre appareil dispose d’un écran HDR ou qu’il est connecté à un écran HDR prenant en charge la HDR. Vous pouvez vérifier cela en allant dans Paramètres > Système > Affichage et en vérifiant le bascule HDR.

Ensuite, téléchargez un fichier .JXR HDR sur votre appareil. Ensuite, faites un clic droit sur votre bureau, choisissez « Personnaliser », puis « Arrière-plan », et sous « Personnaliser votre arrière-plan » – allez et sélectionnez le fichier .JXR que vous avez téléchargé sur votre appareil.

Le prochain changement apporté par la mise à jour d’aujourd’hui concerne les fichiers cloud sur Start, ils commenceront à afficher des miniatures lorsque vous survolerez la souris sur le fichier pris en charge (comme les documents Word) dans le menu Démarrer. Cette fonctionnalité est limitée aux utilisateurs connectés à une version Windows 11 Pro ou Entreprise avec un compte AAD (bientôt Microsoft Entra ID).

En parlant des autres changements et améliorations, la mise à jour apporte une option pour désinstaller Cortana, une nouvelle mini-expérience pour Microsoft Teams, de nouvelles animations de glissement lors du passage entre les bureaux, et plus encore.

Windows 11 Insider Preview Build 25921 – Changements et améliorations

Général Cortana peut être désinstallé dans cette version. Pour en savoir plus sur la fin du support de Cortana, cliquez ici.

Barre des tâches et zone de notification À partir de cette version, Chat est désormais Microsoft Teams – Gratuit. Microsoft Teams – Gratuit est épinglé par défaut sur la barre des tâches et peut être désépinglé comme les autres applications de la barre des tâches. Les Windows Insiders qui cliquent pour lancer Teams découvriront une mini-expérience de communication qui permet de discuter, d’appeler et de rencontrer leurs contacts en un ou deux clics. Non seulement sa taille compacte facilite le placement de la fenêtre n’importe où sur le bureau, mais vous pouvez également surveiller passivement vos conversations en les ayant visibles pendant que vous naviguez sur le web ou interagissez avec vos communautés. L’intégration de Phone Link arrive bientôt sur Microsoft Teams (gratuit) également.

Affichage des tâches et du bureau Lorsque vous naviguez entre les bureaux dans la vue des tâches (WIN + CTRL + flèches gauche ou droite), les libellés seront affichés. De nouvelles animations de glissement seront également affichées lorsque vous changez de bureau en utilisant des gestes sur le trackpad, des gestes tactiles, des raccourcis clavier et en cliquant sur le volet des tâches.

Connexion réseau Une nouvelle fonctionnalité de gestion d’erreurs asynchrones dans le service client DHCP permettra un temps de réponse plus rapide pour certaines exécutions de ipconfig /renew sur la ligne de commande Windows. Les améliorations varieront en fonction des conditions du système et du réseau, mais les cas idéaux passeront d’environ 4,1 secondes à environ 0,1 seconde par exécution.



Si votre PC exécute Windows 11 avec le canal Canary dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour Windows > Rechercher des mises à jour.

