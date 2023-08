Offre exceptionnelle sur Amazon : ce téléphone avec écran AMOLED et appareil photo de 64 MP est réduit de 130 euros.

L’OPPO Reno8 Lite 5G bénéficie d’une réduction de 30 % et son prix a considérablement baissé.

L’OPPO Reno8 Lite 5G prend en charge la charge rapide de 33 watts

Si vous souhaitez renouveler votre ancien téléphone et que vous ne savez pas lequel acheter, voici un smartphone de milieu de gamme qui est à nouveau en promotion et qui est proposé à un prix irrésistible. Il s’agit de l’OPPO Reno8 Lite 5G. Ce smartphone, qui est généralement vendu au prix recommandé de 429 euros, est maintenant disponible pour seulement 299 euros sur Amazon et également dans le store OPPO, donc c’est un bon moment pour l’acheter à un prix bien inférieur au prix recommandé.

Au niveau du système d’exploitation, ce smartphone est livré avec ColorOS 12 (basé sur Android 12). Cette surcouche est très élégante et intuitive. Selon OPPO, il a été conçu pour que vous vous concentriez uniquement sur les choses importantes. De plus, il s’adapte parfaitement à vos besoins. Au fait, la mise à jour vers ColorOS 13 (basé sur Android 13) devrait déjà être disponible. Dans le plan de mise à jour qui se trouve sur le site web d’OPPO, il est mentionné que cette version sera lancée à partir du premier semestre 2023. Parmi les nouveautés de ColorOS 13, on trouve le nouveau design Aquamorphic, qui s’inspire de l’eau, des améliorations de performance, une plus grande confidentialité et bien plus encore.

OPPO Reno8 Lite 5G

Achetez l’OPPO Reno8 Lite 5G pour 299 euros sur Amazon

Ensuite, examinons les caractéristiques techniques de l’OPPO Reno8 Lite 5G. Ce smartphone dispose d’un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces (60 Hz) qui offre un bon niveau de luminosité, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, de la NFC, d’une batterie de 4 500 mAh et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Bien sûr, le lecteur d’empreintes digitales ne pouvait pas non plus être absent.

Actuellement, nous devons nous arrêter un instant pour parler du secteur de la photographie. Ici, OPPO a opté pour un appareil photo frontal de 16 MP et trois caméras arrière (64 MP + 2 MP + 2 MP). Pour l’enregistrement vidéo, il prend en charge jusqu’à 1080p/30 fps. La qualité des photos est bonne, surtout dans des conditions d’éclairage optimal. Mention spéciale pour la fonctionnalité Selfie HDR. Celle-ci est un algorithme d’activation automatique qui permet de supprimer les contre-jours tout en préservant la tonalité et les détails de votre visage.

OPPO Reno8 Lite 5G

En résumé, l’OPPO Reno8 Lite 5G est un téléphone très équilibré que vous pouvez désormais obtenir pour bien moins que le PVPR, d’où l’attrait de cette offre. De plus, il a une note de 4,7 étoiles sur 5 sur Amazon et les avis des acheteurs sont très positifs.

