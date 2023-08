Que indique le point vert de Facebook, Messenger et Instagram

Sûrement, vous aviez déjà imaginé à quoi cela servait, mais au cas où nous allons vous l’expliquer

Messenger et Facebook partagent ce petit détail, tout comme Instagram.

Facebook Messenger cache de nombreux secrets, comme éviter que les autres sachent que vous avez lu les messages ou comment ajouter votre compte Instagram à votre page Facebook, pour n’en citer que quelques-uns. Cependant, il y a parfois de petits détails qui nous échappent et qui peuvent être décisifs pour nous fournir des informations très précieuses. Aujourd’hui, nous allons essayer de clarifier à quoi sert le point vert qui apparaît à côté des contacts lorsque nous sommes dans la boîte de réception de Facebook, Messenger ou Instagram.

Son sens est très simple, nous allons donc essayer de l’expliquer afin qu’il n’y ait aucun doute sur à quoi peut servir le point vert dans ces applications de messagerie.

Que indique le point vert sur Facebook, Messenger et Instagram

Beaucoup ont sûrement déjà deviné même s’ils ne le savent pas exactement. Son utilité est très claire en réalité. Il sert à indiquer qui est disponible et en ligne. Lorsque nous entrons dans notre boîte de réception, il suffit de voir quels contacts ont le point vert pour pouvoir leur parler. Cela n’indique pas que vous ne pouvez pas leur parler s’ils ne l’ont pas. Beaucoup de personnes sont déconnectées et reçoivent des notifications, elles peuvent se connecter à ce moment-là. D’autres personnes, quant à elles, ont plus facile, car elles ont simplement désactivé leur statut de disponibilité.

En réalité, si vous voyez cela dans l’icône de l’appareil photo dans Facebook Messenger, il est très probable que cet ami vous autorise à passer un appel vidéo pour discuter tranquillement par chat vidéo. D’autres personnes désactivent cela par défaut pour éviter les appels.

Pour résumer :

Il est possible que vous l’aviez déjà deviné, car c’est un symbole récurrent que nous trouvons souvent sur de nombreuses plateformes.

Cependant, si vous ne l’avez pas encore compris, il sert à savoir que l’utilisateur est connecté .

. Il existe des moyens de masquer votre statut en ligne.

Cependant, il est utile pour discuter avec vos amis et connaissances.

En général, cela s’affiche de la même manière dans les trois applications, à côté du cercle du contact dans la boîte de réception des notifications.

Bien sûr, vous pouvez masquer votre statut en ligne en utilisant les options de confidentialité de la plateforme. Chacune des applications le fait différemment, mais cela n’est pas très difficile. Sur Facebook, vous pouvez également définir d’autres statuts. Quoi qu’il en soit, si vous êtes prêt à parler avec tous vos contacts, il est judicieux de vous rendre disponible afin de profiter des notifications.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :