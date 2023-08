Apple Pay arrive apparemment au Chili ce mois-ci après de longs retards.

Le lancement d’Apple Pay au Chili a été plutôt problématique. Depuis 2021, il y a eu de nombreux indices montrant qu’Apple travaillait avec les banques locales pour introduire Apple Pay au Chili, mais cela ne s’est jamais produit. Cependant, un nouveau rapport cette semaine suggère qu’Apple Pay sera enfin lancé au Chili ce mois-ci.

Apple Pay sera lancé au Chili la semaine prochaine

Comme l’a rapporté le journal local Diario Financeiro, la banque chilienne Transbank a publié un message sur les réseaux sociaux souhaitant la bienvenue à Apple Pay dans le pays. Bien que le message ait été ensuite supprimé, le journaliste Pedro Martín a corroboré de manière indépendante avec « au moins quatre sources provenant d’institutions financières » que le lancement officiel d’Apple Pay au Chili est prévu pour le 8 août.

Si cela est vrai, Apple Pay arrivera dans le pays presque deux ans après les premiers indices de l’arrivée du service de paiement numérique d’Apple au Chili.

En septembre 2021, le Banco de Chile a brièvement permis à certains utilisateurs d’ajouter leurs cartes à l’application Wallet, mais toutes les cartes ont été supprimées quelques jours plus tard. En janvier 2022, Apple a mis à jour son site web chilien avec une nouvelle page d’accueil pour Apple Pay, mais la plateforme reste indisponible dans le pays malgré cela.

La présidente de Santander Chile, Claudio Melandri, a déclaré l’année dernière dans une publication LinkedIn que le lancement d’Apple Pay était « prévu d’ici la fin octobre » au Chili. Bien sûr, cela ne s’est jamais produit. Selon Diario Financeiro, le retard est dû au fait que les banques locales prennent plus de temps pour répondre aux « normes opérationnelles et de sécurité élevées exigées par Apple ».

Le rapport mentionne également que Santander, Banco de Chile, Bci, BICE, Banco Falabella, Itaú et Scotiabank seront les premiers à prendre en charge Apple Pay au Chili. Bien que le rapport mentionne également que le lancement est prévu pour le 8 août, certaines banques craignent que les exigences d’Apple ne retardent une fois de plus le lancement.

Le Brésil a été le premier pays d’Amérique latine à recevoir Apple Pay en 2018. La plateforme a été lancée au Mexique, en Colombie et au Costa Rica en 2021. L’année dernière, Apple a étendu son service de paiement numérique au Pérou et en Argentine, et a ajouté le Panama, le Guatemala, le Honduras et El Salvador cette année.

Avec Apple Pay, les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch peuvent payer en store en utilisant leurs appareils en les approchant du lecteur de carte de crédit et de débit. Apple Pay fonctionne également en ligne pour les applications et les sites web. Dans ce cas, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d’iPad et de Mac. Apple Pay est maintenant disponible dans plus de 80 pays à travers le monde.



