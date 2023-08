3 beaux et complets smartphones que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros

Peu importe lequel tu choisis, tous ces appareils sont sûrs d’être un succès pour pas cher.

Le Redmi Note 12 et ses différentes finitions.

Nous recherchons tous un téléphone complet, qui en vaut la peine et pour lequel vous n’avez pas besoin de débourser une somme énorme. Cependant, dans un marché rempli d’options, il n’est pas facile de trouver le modèle le plus approprié. Ne vous inquiétez pas, nous avons préparé une petite sélection avec 3 bons smartphones que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 200 euros.

Ces téléphones ont tout ce dont vous avez besoin pour vous en sortir au quotidien, ils répondent à toutes les bases et offrent une expérience utilisateur agréable. De plus, vous pouvez les acheter sur Amazon, où vous bénéficierez d’une livraison rapide et totalement gratuite si vous êtes membre Prime.

POCO M5s

Le temps a passé depuis son lancement, mais ce Xiaomi attrayant reste un bon achat. Il est livré avec un écran AMOLED qui offre une excellente visibilité et la puce Helio G95 fabriquée par MediaTek, vous n’aurez pas de problèmes pour vous débrouiller au quotidien.

Sa belle façade abrite 4 capteurs que vous utiliserez dans toutes sortes de situations. Il intègre également une batterie de 5 000 mAh à laquelle vous pourrez demander le maximum chaque jour. Franchement, ce POCO est un excellent achat pour moins de 155 euros.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise Jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Redmi Note 12

Un des derniers membres de la famille Redmi arrive avec un design élégant et un écran AMOLED qui se déplace en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, sa diagonale de près de 6,7 pouces vous permettra de profiter au maximum de vos films et séries préférés.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs fabriqués par Qualcomm, le Snapdragon 685. Il gérera les applications que vous aimez sans difficultés, c’est une bonne puce en laquelle vous pouvez avoir confiance. Nous n’oublions pas non plus que ce Redmi intègre 3 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 685

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran de 6,67 pouces AMOLED, Full HD+ et 90 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

3 caméras

NFC et prise Jack 3,5 mm

realme C55

Le téléphone realme clôt cette sélection, c’est un bon achat que vous pouvez emporter chez vous pour seulement 179 euros sur Amazon. De plus, il se distingue par son design attrayant, ce que peu de téléphones peuvent affirmer aujourd’hui.

Son cerveau est l’Helio G88, un processeur fiable sur lequel vous ne manquerez de rien. Il abrite également une batterie de 5 000 mAh en laquelle vous pouvez avoir confiance. Nous n’oublions pas ses 2 caméras arrière, qui malgré leur prix abordable font un travail plus que décent.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,72 pouces FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise Jack 3,5 mm, NFC

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :