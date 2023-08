AnTuTu passe aux voitures: ainsi, tu pourras savoir à quel point l’écran de ton automobile est intelligent

Le célèbre benchmark AnTuTu veut que vous puissiez également mesurer les performances des systèmes multimédias de votre véhicule.

La version voiture d’AnTuTu est déjà en version bêta en Chine.

À ce stade, il est clair que les benchmarks et les tests synthétiques de performances ne sont pas toujours utiles, et pourtant nous adorons tous voir des classements avec les smartphones et les appareils les plus puissants du moment. En réalité, c’est pour cette raison qu’il existe une infinité d’applications de ce type, de plus en plus axées et orientées vers chaque famille de produits, afin que nous puissions tester avec plus de précision les capacités dans chaque cas.

Et maintenant que les voitures sont devenues presque des gadgets roulants, il était logique qu’un développeur de benchmarks nous propose des tests spécifiques pour savoir à quel point l’écran de notre véhicule est intelligent, ou du moins quelle est sa puissance, ainsi que son système d’infodivertissement et d’aide à la conduite.

La société chinoise AnTuTu, très populaire, a été la première à nous proposer des tests synthétiques de performances pour les voitures, avec une version de son application qui est déjà en version bêta et que, comme nous l’ont dit nos collègues de GizChina, nous pouvons déjà tester en téléchargeant le fichier APK depuis ce lien de son site web officiel.

Cette version appelée AnTuTu Benchmark Auto servira d’évaluation comparative spécifiquement conçue pour les systèmes d’infodivertissement dans les véhicules, qu’ils soient à combustion, hybrides ou électriques, en exécutant séquentiellement plusieurs tests sur l’écran de la voiture, son système audio et d’autres caractéristiques liées à ce type de systèmes numériques pour voitures intelligentes.

AnTuTu affirme qu’il était inévitable d’adapter ses benchmarks aux voitures, car la situation des véhicules est similaire à celle des débuts des smartphones, en incluant maintenant des écrans de contrôle de plus en plus grands avec des matrices haute définition, des puces hautes performances, des caméras à 360 degrés, des rétroviseurs digitaux et de nombreux autres dispositifs.

AnTuTu teste les voitures sur un système d’infodivertissement de BYD

Ainsi, AnTuTu Auto examinera des parties telles que la puce intégrée à la voiture, le GPU, l’écran, la vitesse de la mémoire de stockage, le multitâche du système de la voiture et de nombreuses autres caractéristiques, offrant un rapport de résultats très clair qui nous donnera une idée de la véritable capacité et performance de la partie infotainment de n’importe quel véhicule.

Comme nous l’avons dit, il est actuellement en version bêta et est testé sur des voitures BYD en Chine, et bien que vous puissiez télécharger le fichier APK, il sera assez inutile car la plupart des fabricants utilisent des micrologiciels propriétaires ou limitent l’installation d’applications sur Android Automotive. Nous doutons en réalité que nous verrons bientôt la possibilité de faire ces tests avant d’acheter une voiture ou une autre, ce qui en réalité une simple curiosité.

Il ne serait pas mal, dans tous les cas, qu’ils nous démontrent les capacités de traitement d’une voiture, car elles coûtent assez cher pour les acheter avec des informations biaisées !

