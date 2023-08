Un des haut-parleurs les plus spéciaux d’Amazon a une réduction de 45 euros

Alexa arrive chez vous pour le changer complètement en l’un des meilleurs haut-parleurs du marché.

La caméra de l’Echo Show 8.

L’un des haut-parleurs les plus spéciaux du catalogue d’Amazon est en promotion, mais seulement pour une durée limitée. Vous pouvez faire l’acquisition de l’ Echo Show 8 pour moins de 85 euros, l’un des prix les plus bas à ce jour. Comme vous le savez déjà, si vous êtes membre Amazon Prime, vous bénéficierez également d’une livraison rapide et gratuite.

Alexa arrive pour révolutionner votre maison entière, lorsque vous apprendrez à en tirer parti, vous découvrirez que les possibilités sont pratiquement infinies. Non seulement elle répondra à des questions simples ou vous informera sur la météo, nous vous expliquerons tout ce que vous pouvez réaliser avec l’Echo Show 8 et Alexa.

La plus grande intelligence pour votre maison

La particularité de ce haut-parleur par rapport aux autres est son écran, avec une résolution HD et une diagonale de 8 pouces. Il affichera les informations qui vous importent le plus, comme les commandes de votre maison intelligente, le calendrier ou vos prochaines tâches. De plus, il intègre une caméra frontale avec laquelle vous pourrez passer des appels vidéo, et l’utiliser également comme caméra de surveillance en vous connectant à distance.

Le son de cet Echo Show 8 ne vous laissera pas indifférent, tout comme dans des modèles tels que l’Echo Dot 5, il est de qualité et surprend compte tenu de la taille compacte de l’appareil. Ne pensez pas que l’aspect audio a été négligé simplement parce qu’il a un écran. Vous pouvez organiser une fête en quelques secondes seulement, il vous suffit de demander à Alexa de mettre une bonne playlist.

Alexa est l’un des assistants virtuels les plus avancés, l’un de ceux qui comprend le mieux le langage naturel et qui présente la plus grande compatibilité. C’est celui que j’ai choisi pour commencer à construire ma maison intelligente et je pense que vous devriez faire de même. Il vous sera beaucoup plus facile de créer un réseau d’appareils connectés.

Si vous voulez vous plonger dans le monde de la domotique, cet Echo Show est l’une des meilleures options. Plantez un bon cerveau dans votre maison et accompagnez-le des meilleurs appareils pour le contrôler. Avec cette remise, c’est un achat dont vous ne regretterez pas, c’est clair.

