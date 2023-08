Voici exactement à quel point les bordures révolutionnaires de l’iPhone 15 Pro seront fines

Les bordures de l’iPhone 15 Pro deviennent minces… Très, très minces. Au lieu de simplement vous donner des chiffres, nous avons décidé de créer une maquette de l’iPhone 15 Pro et Pro Max et de les comparer aux iPhones des années précédentes.

En 2017, Apple a dévoilé l’iPhone X, et bien que le design n’ait pas été une surprise pour la plupart, les bordures incurvées qui s’étendaient presque jusqu’au bord étaient incroyables à l’époque. Au cours des dernières années, Apple a lentement affiné le design de l’écran de l’iPhone, réduisant l’encoche, introduisant l’îlot dynamique et rétrécissant continuellement les bordures. Pour la génération 2023, Apple réduira encore davantage les bordures, et au lieu d’une réduction légère d’année en année, les bordures diminuent de plus de 30%.

D’après les plans obtenus par Netcost-security.fr et ultérieurement corroborés par Mark Gurman, iPhone 15 Pro et Pro Max auront des bordures mesurant un record de 1,5 mm. Grâce à la mise en œuvre de la technologie LIPO (surmoulage à faible pression d’injection), Apple peut réduire considérablement la taille des bordures. Cette technologie a été utilisée précédemment dans le redesign de l’Apple Watch Series 7, qui a également vu des bordures nettement plus fines.

Comparé aux bordures déjà fines de l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro réduit encore davantage sa taille. Malheureusement, il semble que l’îlot dynamique conserve la même taille cette année, et avec les bordures plus fines, il ressort encore plus.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max

La comparaison la plus frappante se fait en comparant la série iPhone 15 Pro aux modèles précédents, tels que le X, le XS et le 11 Pro, qui semblaient incroyablement futuristes à l’époque.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 11 Pro

L’iPhone 15 Pro semble être une mise à niveau significative, et en plus de la magnifique face avant avec des bordures légèrement incurvées, nous nous attendons à un cadre en titane, à un port USB-C, à un objectif zoom périscope sur le modèle Pro Max et, malheureusement, à une augmentation du prix. Allez-vous faire la mise à niveau cette année ?

iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro vs. iPhone 11 Pro

