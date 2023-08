Xiaomi vient d’améliorer l’un de ses produits les plus vendus dans le monde entier

Vous aimez le riz grillé, moelleux ou juteux? Le Xiaomi MIJIA X1 C1 Pro 4L peut le cuire de la manière que vous voulez.

Le cuiseur intelligent Xiaomi en action

Le riz est consommé partout dans le monde. C’est l’un des aliments les plus consommés en raison de sa salubrité et de sa facilité de cuisson. Cependant, il sera encore plus facile de le cuisiner grâce au Xiaomi C1 Pro 4L, qui vous permet de le faire automatiquement en seulement 28 minutes. Vous n’aurez qu’à insérer l’aliment et le récupérer après une demi-heure.

Il ne fait pas que cuire, il garde également la chaleur de la nourriture

Si nous ne savons pas ce qu’est cet appareil, il est possible que nous ne puissions pas identifier la tâche qu’il accomplit. Son apparence carrée et mate ne nous donne aucun indice. Il ressemble à une imprimante ou à une enceinte connectée, mais ce n’est rien de tout ça, c’est l’un des meilleurs robots de cuisine Xiaomi.

Comme nous l’avons indiqué au début de l’article, il est capable de cuire du riz en seulement 28 minutes. Vous n’aurez jamais à remuer une casserole, ou pire, à la nettoyer. Et c’est parce qu’il fonctionne automatiquement, votre seule préoccupation est d’insérer l’aliment, de choisir le type de cuisson et d’attendre qu’il soit prêt.

Il s’appelle Xiaomi MIJIA X1 C1 Pro 4L, mais nous l’appellerons « C1 » pour faire court. Il a un réservoir blanc et un solide verre noir à l’intérieur où les aliments sont cuits. De plus, il dispose de 10 types de cuisson. Vous voulez du riz plus grillé, plus moelleux ou cuit? Aucun problème. Cependant, quelle que soit l’option que vous choisissez, vous ne vous brûlerez pas car il prévient les brûlures au toucher.

La puissance du C1 est de 860 watts. De plus, il est très efficace et peut cuire chaque partie de la nourriture de manière uniforme, ce qui indique qu’il n’y aura pas de zones plus crues ou trop cuites. Il a une capacité de 4 litres et peut garder les aliments chauds pendant 12 heures.

En ce qui concerne sa disponibilité et son prix. Pour le moment, il n’est vendu officiellement qu’en Chine, mais vous pouvez le trouver sur des sites en ligne, comme AliExpress. Son prix avoisine les 100 dollars. Cela peut sembler un peu cher pour un produit destiné à cuire du riz, mais c’est un excellent investissement car il nous fera gagner beaucoup de temps.

