Toucher le fond : ce Xiaomi avec 8 Go de RAM, un écran de 120 Hz et Android 13 ne coûte aujourd’hui que 179 euros

Il s’agit du smartphone du fabricant chinois qui se vend le plus à ce prix.

Ce téléphone Redmi offre de bonnes performances, une bonne batterie et un écran de 120 Hz.

Vous voulez un téléphone avec de bonnes performances, une grande batterie, un appareil photo décent et un écran fluide avec une mise à jour vers Android 13, mais qui en plus ne coûte pas cher ? Eh bien, le Redmi Note 12 4G vient de baisser son prix au plus bas dans la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez l’acheter aujourd’hui pour 179 euros sur AliExpress Plaza (France) en noir ou en vert, ou vous pouvez choisir d’autres configurations avec moins de RAM dans d’autres couleurs.

Rappelez-vous que son prix officiel est de 269,99 euros et sur Amazon, il est vendu à 209 euros. Il n’est pas surprenant que le catalogue des téléphones Redmi et Redmi Note soit très attrayant pour les budgets limités. De plus, Xiaomi est très compétent dans cette gamme moyenne, la grande majorité des utilisateurs de ses téléphones en sont très satisfaits.

Achetez le meilleur Xiaomi bon marché du moment

Pour un smartphone aussi bon marché, certaines choses sont surprenantes, tant au niveau de son design que de son matériel. Tout d’abord, il dispose d’un corps en plastique, mais avec une épaisseur surprenante de seulement 7,8 mm et un poids de 184 grammes. Il est très léger et fin, et se manipule parfaitement.

Son écran est de type Amoled de 6,67″ et Full HD+, une taille standard pour les téléphones Redmi, Redmi Note et certains Xiaomi et POCO. Ce panneau atteint un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Ces données sont excellentes pour un téléphone de ce prix.

Les performances sont excellentes grâce à tout le matériel qu’il intègre. En commençant par le processeur Snapdragon 685 gravé en 6 nm, en passant par ses 8 Go de RAM LPDDR4X, sa puce graphique Adreno 610 et en terminant par la mémoire interne de 128 Go extensible avec des cartes microSD.

Son appareil photo n’est pas le plus impressionnant de toute la gamme moyenne, mais il fait néanmoins du bon travail. Il dispose d’une triple caméra arrière composée d’un capteur Samsung de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Omnivision de 8 MP et d’une lentille macro. À l’avant, il dispose d’une caméra frontale de 13 MP qui effectue de beaux selfies.

Comme tous les téléphones Redmi Note, la batterie de ce modèle offre une grande autonomie. Sa batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W permet une utilisation intensive du téléphone pendant 2 jours sans problème. Vous pouvez également profiter de sa capacité de charge inversée pour alimenter vos écouteurs sans fil, par exemple.

Enfin, sa connectivité est assez complète pour un téléphone aussi abordable. Nous disposons de réseaux 4G, d’un port jack pour les écouteurs, d’un capteur infrarouge, du WiFi 5, du Bluetooth 5.0, de la double SIM et du GPS. Ce modèle ne dispose pas de la technologie NFC pour les paiements mobiles, ce qui n’est généralement pas utilisé par les personnes âgées pour lesquelles ce type de téléphone est destiné.

