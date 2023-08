C’est le PC le plus puissant que tu auras jamais vu, il coûte 35 000 dollars et ce n’est pas pour jouer

Nous n’avons pas toujours l’occasion de connaître des projets et des configurations aussi puissants que celui que cet utilisateur de Reddit a récemment partagé dans ce qui est peut-être la communauté la plus populaire d’Internet, et que nos collègues de Xataka ramassaient dans un article qui nous a laissé bouche bée avec de telles possibilités de ce qui est déjà le PC assemblé le plus puissant que j’ai vu à ce jour.

Nous parlons d’un appareil extrêmement performant qui coûte des sommes d’environ 35 000 $, monté par ce utilisateur qui se fait appeler ‘Faerco’ et qui, curieusement, ne l’utilisera pas pour jouer avec le maximum de réalisme et de cadres par seconde, comme le ferait tout joueur avec beaucoup d’argent, mais l’a monté pour travailler avec ses projets gigantesques.

Ce n’est pas un PC habituel pour travailler comme le feraient ceux que nous avons recommandés il y a quelque temps, et ce n’est pas non plus si cher pour des montages absurdes et incroyables comme celui-ci sous la forme d’une chaussure Air Jordan qui a atteint les 5 999 $. Tout est conçu pour fonctionnalité et puissance maximale, sans se soucier d’une facture finale énorme et proportionnelle aux capacités.

Comme vous devez vous demander ce qui se cache derrière un ordinateur de 35 000 $, voici une liste des composants de base et de leurs prix, qui vous donnera une idée de cet appareil énorme: