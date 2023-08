Ils font un direct pour voir combien de temps les téléphones pliables tiennent. Ça fait des jours et plus de 100 000 pliages

Un test de résistance aux proportions énormes.

Les téléphones pliables peuvent supporter des centaines de milliers de pliages

L’un des points les plus controversés autour des téléphones pliables est généralement leur fiabilité en termes de détérioration due à l’utilisation. De nombreux utilisateurs, en réalité, même s’ils sont intéressés par ces appareils, ne font pas confiance au fait que le téléphone se casse après avoir été plié un certain nombre de fois. Eh bien, certains YouTubers ont décidé de diffuser en direct la résistance des téléphones pliables de manière ininterrompue.

Combien de pliages un téléphone pliable peut-il supporter ?

Il y a généralement beaucoup d’intérêt pour ce point particulier des appareils pliables, même si les fabricants insistent sur le fait que, à température ambiante, ces smartphones peuvent supporter des centaines de milliers de pliages, ce qui les rend fonctionnels pendant la même durée de vie que les autres téléphones non pliables. Mais il y a des sceptiques dans le monde et il y en aura toujours, c’est pourquoi le YouTuber Mrkeybrd a décidé de faire le live stream que nous vous montrons ci-dessous:

Comme l’indique Mrkeybrd dans la description de la vidéo, cette émission n’a pas été sponsorisée par Samsung ou Motorola, fabricants des téléphones pliables qu’on peut voir dans la diffusion : le Samsung Galaxy Z Flip5 de la part des Sud-Coréens, et le Motorola Razr 40 Ultra de la part de la société américaine.

Premières défaillances pour le Motorola

Après plus de 110 000 pliages, la diffusion a enregistré un moment clé: certains pixels du Motorola Razr 40 Ultra sont morts dans la partie gauche du pli interne de l’écran, ce qui peut être compris car il y aura peu d’utilisateurs qui plieront leur téléphone plus de 100 000 fois. Ce modèle a déjà posé problème lors des tests de résistance effectués par d’autres utilisateurs, bien que ce soient des tests plus extrêmes que de plier l’écran de manière répétée.

La diffusion, cependant, a l’intention de continuer jusqu’à ce que l’un des téléphones rencontre des défaillances de catégorie supérieure, car le Motorola, malgré les pixels morts, continue de fonctionner parfaitement dans les autres aspects. Le Motorola a également eu un problème avec la charnière après plus de 40 000 pliages. Quel sera le prochain problème rencontré par l’un des dispositifs ? Ceux qui restent collés au test en direct le découvriront instantanément.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :