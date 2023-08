Un haut de gamme avec une RAM bestiale de 24 Go : tout ce que nous savons sur le prochain OnePlus

OnePlus présentera ce mois d’août sa nouvelle bête pour la gamme haut de gamme, qui pourra être obtenue avec jusqu’à 24 Go de mémoire RAM.

Image des caméras du OnePlus Ace 2 Pro.

OnePlus est récemment dans l’actualité pour les bonnes raisons. Il y a moins d’un mois, les caractéristiques du OnePlus 12 ont fuité, ce qui ne fait que confirmer les bonnes impressions que nous avions déjà eues lorsque nous avons analysé le OnePlus 11 et avons apprécié le bon travail des Chinois avec leurs appareils. Il semble que ce bon travail, du moins dans un avenir proche, va continuer à être une constante.

Conformément aux informations publiées sur MySmartPrice, le fabricant va présenter le OnePlus Ace 2 Pro en Chine ce mois d’août, comme la marque elle-même l’a confirmé via Weibo. Bien que ce téléphone ait déjà fait l’objet de différentes fuites au cours du dernier mois, ce qui nous a fait remarquer son existence est une donnée très particulière.

Le premier téléphone avec jusqu’à 24 Go de RAM

L’arrivée du OnePlus Ace 2 Pro est accompagnée d’une donnée très significative, à savoir que le fabricant est déterminé à éliminer les 8 Go de RAM de sa gamme phare. Pour ce terminal, la quantité de mémoire vive de base sera de 12 Go. En plus de celle-ci, il y aura deux autres variantes : une intermédiaire de 16 Go et une avec la capacité maximale jamais vue sur des téléphones jusqu’à présent : 24 Go de RAM.

OnePlus n’a pas encore confirmé les variants de stockage interne dans lesquels nous pourrons trouver ce OnePlus Ace 2 Pro. Selon le média, on spécule que la capacité de base pourrait être de 256 Go, tandis que le modèle de plus grande capacité atteindrait 1 To. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’un appareil orienté vers le jeu, il semble que le fabricant va accorder une certaine importance à cette caractéristique, car selon la source, un teaser révèle que le terminal pourra exécuter des jeux avec un taux de FPS très élevé et en haute résolution.

Le téléphone aura un écran incurvé de 6,74 pouces. Le panneau est OLED, fabriqué par BOE et aura une résolution de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est déjà confirmé que l’appareil intègrera un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui sera accompagné d’un GPU Adreno 740. La mémoire interne sera de l’UFS 4.0.

En ce qui concerne les caméras, on sait pour le moment qu’un des capteurs sera un Sony IMX890 de 50 MP. Sur une image dévoilée par Digital Chat Station sur Weibo, il semble y en avoir trois au total, mais il ne semble pas que ses informations aient été divulguées (du moins pour le moment).

En ce qui concerne la batterie, le OnePlus Ace 2 Pro disposera d’une unité énergétique de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 150 et 100 W. Il n’y a pas encore de date officielle de présentation de cette bête, mais comme nous l’avons déjà dit, on s’attend à ce que ce soit ce mois d’août. Nous resterons attentifs.

