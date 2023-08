Ils font un direct pour voir combien de temps les téléphones pliables peuvent tenir. Ils ont passé 24 heures et plus de 100 000 pliages

As-tu déjà te demandé combien de fois tu peux plier et déplier un téléphone portable? Cette expérience de YouTube s’est fixée pour objectif de les compter.

Le YouTubeur Mrkeybrd teste la durabilité de ces téléphones portables

Sur YouTube, tu peux trouver de tout, même des YouTubeurs qui évaluent des téléphones portables. Les nouveaux téléphones portables pliables, Moto Razr+ et Galaxy Z Flip 5, sont testés en direct, mais pas de la manière dont tu l’imagines. Deux personnes plient chaque téléphone portable pour découvrir le nombre de « pliages » qu’ils peuvent supporter. Jusqu’à présent, ils en ont fait plus de 114 000 chacun.

Une expérience de plusieurs jours

Le compte qui réalise cette expérience est Mrkeybrd et il est spécialisé dans les dispositifs électroniques. Il évalue des ordinateurs, des montres électroniques et bien sûr, des téléphones portables. Ce n’est pas une simple chaîne, car elle compte plus de 131 000 abonnés.

Il n’est pas nécessaire de quitter cet article pour voir l’expérience, qui est toujours en cours au moment où ce texte est publié. En réalité, nous avons incorporé la diffusion en direct de YouTube juste en dessous de ce paragraphe. Il te suffit de cliquer sur Play, la flèche rouge, pour la lire.

La diffusion a fait quelques pauses, elle a donc été interrompue. Elle dure déjà plus de 12 heures sans s’arrêter, mais elle a commencé le 2 août, il y a plus d’un jour au moment où ces lignes sont rédigées. Sous les deux testeurs qui effectuent cette tâche routinière, se trouve un compteur qui indique le nombre de fois que chaque téléphone portable a été plié. Cette tâche est réalisée manuellement, il n’y a donc pas de machine qui applique la même force à chaque pliage, ce qui rend le test plus réaliste.

Il ne s’agit pas d’une expérience banale. La durabilité est l’une des caractéristiques les plus importantes lors du choix d’un appareil. De plus, cette caractéristique est particulièrement importante dans le cas d’un choix d’un téléphone portable pliable. En réalité, lors du processus de création de ces appareils, des dizaines de prototypes sont testés, comme cela a été le cas pour les Samsung Z Flip 5 et Z Fold 5.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :