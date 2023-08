Voici le pliable qui fonctionne le mieux sur le premier marché du monde, et ce n’est pas de Samsung

OPPO contrôle désormais le marché des téléphones pliables en Chine, faisant face à tous ses concurrents (y compris Samsung).

Écran exterior del OPPO Find N2 Flip.

En décembre de l’année dernière, OPPO présentait ses téléphones pliables qui venaient concurrencer directement Samsung. Et si nous n’avons pas encore eu l’occasion d’essayer l’OPPO Find N2, nous avons déjà pu analyser l’OPPO Find N2 Flip et confirmer que, effectivement, OPPO est déterminé à conquérir le marché des téléphones pliables. La société chinoise mise gros pour s’assurer une part de marché.

Et, selon ce que nous pouvons lire sur GSMArena, sur le marché encore très jeune des téléphones pliables dans leur pays d’origine, ils sont en tête avec une large avance sur leurs concurrents. Oui, même devant Samsung, qui était jusqu’à présent la marque dominante dans ce secteur.

La qualité paie

Au cours du premier trimestre de cette année 2023, OPPO a dominé avec une part de marché de 31% dans le secteur des téléphones pliables en Chine. Le changement est particulièrement significatif si l’on compare avec les chiffres de l’année précédente, où le fabricant ne contrôlait que 12% du marché aux mêmes dates en 2022.

Et c’est précisément l’OPPO Find N2 Flip dont nous avons parlé plus tôt qui est en grande partie responsable de cette augmentation. Selon ce média, ce terminal a réussi, à lui seul, à capturer 15% de la part de marché des appareils pliables. Le terminal a également très bien fonctionné à l’échelle mondiale, permettant au fabricant de s’emparer de 13% du marché mondial des téléphones pliables.

La Chine est, pour l’instant, le marché le plus important pour les téléphones pliables. La concurrence en Asie est féroce, avec plus de fabricants offrant davantage de solutions en matière de dispositifs pliables que ce que nous voyons en Europe (pensons en particulier à Xiaomi). Et puis, il y a Samsung. Le fait que les Coréens ne soient pas en tête de ce marché est assez significatif.

Et ce n’est pas parce que leurs dernières offres en termes de téléphones pliables sont mauvaises, bien au contraire, il suffit de voir ce que propose le Samsung Galaxy Z Flip 5 pour s’en rendre compte, mais il semble qu’OPPO ait su faire plus et demander moins d’argent à l’utilisateur pour tirer profit de ses développements. Il semble qu’il y ait enfin une concurrence sérieuse dans ce secteur, et cela est toujours bénéfique pour tous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :