Ils se sont moqués de lui pour utiliser un Pixel. Juste après, il a signé un contrat millionnaire avec Google

Les stars de la NBA gagnent des centaines de millions. Ils peuvent s’acheter des yachts, des avions et bien sûr n’importe quel téléphone portable. C’est pourquoi il est normal qu’ils choisissent souvent des marques connues, comme Apple ou Xiaomi. Cependant, certains choisissent des téléphones moins connus. C’est le cas de Giannis Antetokounmpo, qui a été moqué par les fans pour avoir utilisé un Google Pixel, mais qui a ensuite signé un contrat de plusieurs millions avec la marque.

Tout remonte au match des étoiles de 2022, où les meilleurs joueurs du monde s’affrontent. Pendant le match, le basketteur grec a été capturé par les caméras en train d’utiliser un Pixel 6 Pro, l’un des téléphones les plus fiables du milieu de gamme, mais qui n’avait pas le prestige d’un iPhone ou de n’importe quel téléphone portable plus puissant sur le marché.

Twitter s’est acharné sur lui. Non seulement des millions de spectateurs du monde entier se sont moqués de lui, dans le sens le plus affectueux du terme « se moquer », mais ils ont également créé des mèmes avec lui. Personne ne savait alors que juste après ce match, Google s’est intéressé à le sponsoriser.

Comme l’a révélé Giannis lui-même sur Twitter, après le match, Google Pixel lui a proposé de devenir leur visage pendant 2 ans. Cela signifiait qu’il serait celui qui apparaîtrait dans les publicités les plus importantes. En gros, ils lui paieraient des millions de dollars. Finalement, c’est lui qui rit.

Yea of course I remember the night I got clowned for having a Google phone at the All Star Game because right after @GooglePixelFC called me and wanted me to be the face for the next 2 years ???????? https://t.co/kvmJVUiRWp

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) Aout 2, 2023