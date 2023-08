Super offres du jour: ces écouteurs Sony bénéficient d’une réduction de 60% et peuvent être vôtres pour moins de 9 euros

Profitez de cette offre d’Amazon et procurez-vous les Sony MDR-ZX110AP à un prix imbattable.

Les Sony MDR-ZX110AP ont une plage de fréquence de 12 Hz à 22 kHz

Si vous écoutez souvent de la musique sur votre téléphone portable et que vous recherchez des écouteurs filaires qui sont bons et bon marché, alors cette offre vous laissera sans voix. Amazon a encore baissé le prix des Sony MDR-ZX110AP et ils ont une réduction de 60% pour une durée limitée. Quelle folie ! De plus, ils comptent plus de 10 700 évaluations et une note de 4,5 étoiles sur 5, ils sont donc un choix sûr.

Alors que les téléphones portables avec une prise jack de 3,5 mm semblent être en voie de disparition, il y a des fabricants qui continuent à sortir des téléphones portables avec ce connecteur. Eh bien, maintenant vous pouvez obtenir les écouteurs Sony MDR-ZX110AP pour seulement 8,09 euros sur Amazon. Inutile de dire que c’est une vraie affaire. D’ailleurs, ils sont également en promotion chez MediaMarkt.

Ces écouteurs ont un diaphragme dynamique en néodyme de 30 mm qui, selon Sony, offre une réponse puissante et rythmique même avec les pistes les plus exigeantes. L’audio est clair et précis sur tout le spectre, offrant des basses profondes, des niveaux moyens enrichis et des aigus extrêmement élevés. Pour des écouteurs aussi bon marché, ils ont peu ou rien à envier à ceux qui sont plus chers.

En termes de design, ils ont un dos fermé et couvrent entièrement l’oreille afin de réduire toute distraction et d’isoler votre musique. De plus, les Sony MDR-ZX110AP sont pliables afin que vous puissiez les emporter partout avec vous. Ils se plient facilement et peuvent être rangés dans une valise ou un sac car ils prennent peu de place. Mention spéciale pour les coussinets rembourrés qui recouvrent toute l’oreille et qui exercent une pression minimale pour plus de confort. Mais ce n’est pas tout, ils ont également un serre-tête ajustable.

Ce n’est pas la première fois ni la dernière fois que les Sony MDR-ZX110AP sont en vente, mais ils n’ont jamais été aussi bon marché, donc si vous voulez remplacer vos vieux écouteurs, vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité. Pour finir, il est également intéressant de mentionner qu’ils ont un microphone intégré pour les appels. Oui, vous avez bien lu. Si vous recevez un appel, vous n’avez pas besoin de sortir votre téléphone portable de votre poche. De plus, lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez facilement changer de chanson en utilisant la télécommande. En résumé, ce sont des écouteurs filaires très recommandables.

