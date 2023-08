Xiaomi TV S Pro dévoilé en Chine, créez votre propre cinéma à domicile avec un écran de 100 pouces.

Xiaomi a introduit la dernière addition à sa gamme de téléviseurs en Chine, Xiaomi TV S Pro est là. Cette télévision de pointe offre un écran massif de 100 pouces, offrant ainsi une expérience de visionnage impressionnante. Vendu à 17 000 CNY (environ 2365 $), il est équipé de fonctionnalités et de spécifications remarquables.

Xiaomi TV S Pro 100 pouces

La taille de l’écran de la télévision est impressionnante : 100 pouces, et elle offre une luminosité de 1000 nits, ainsi que 384 points de rétroéclairage ajustable et un rapport de contraste de 1 000 000:1. De plus, elle couvre un impressionnant 94% de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant ainsi des couleurs vives et riches.

Celle-ci dispose d’un écran de résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les joueurs seront ravis de bénéficier de la prise en charge FreeSync sur ce téléviseur, ce qui leur permet de transformer la télévision en un énorme moniteur de jeu pour une expérience de jeu plus immersive.

Le Xiaomi TV S Pro intègre un processeur quad-core A73, 4 Go de RAM et une capacité de stockage de 64 Go, garantissant des performances fluides et un espace suffisant pour les applications et les médias.

L’arrière du téléviseur est également riche en ports, avec notamment un port USB 3.0, ce qui facilite la connexion de divers appareils externes. Le châssis en métal lui confère une allure élégante, tandis que le taux d’écran par rapport à l’encadrement de 98% maximise l’espace de l’écran pour une expérience de visionnage ininterrompue. La télévision est également dotée de deux haut-parleurs de 15W.

Bien qu’il ait été dévoilé en Chine, la disponibilité mondiale du Xiaomi TV S Pro reste incertaine. Néanmoins, ses fonctionnalités remarquables et sa taille impressionnante en font une perspective attrayante pour tous ceux qui recherchent une expérience de divertissement à domicile haut de gamme.

