Un iPod original non ouvert se vend à un prix exorbitant lors d’une vente aux enchères.

Combien coûte la nostalgie ? Il semble que si c’est un ancien appareil Apple, beaucoup. Ce n’est pas la première fois, ni la dernière fois que nous lisons qu’un ancien produit Apple a été vendu pour une somme énorme aux enchères. Récemment, la plateforme d’enchères appelée Rally a confirmé la vente d’un iPod original scellé d’une valeur de 29.000 dollars. Un iPod qui est spécial non seulement parce qu’il est original et qu’il n’a pas été ouvert depuis plus de 20 ans, mais aussi à cause de l’histoire qui se cache derrière ce produit particulier qui a été vendu pour une somme scandaleuse.

Les anciens produits Apple ont une grande valeur. En effet, il s’avère que cet iPod blanc et argenté a été acheté dans un Apple Store de Plano, Texas, en décembre 2001, comme cadeau de Noël pour un enfant offert par ses parents. Il y a plus de 20 ans, le prix de l’iPod était de 399 dollars, soit environ 690 dollars en 2023, pour situer le contexte. Mais il est vrai que Joseph, le destinataire de cet iPod, l’a laissé sur une étagère, non ouvert, avec une housse et le sac de l’Apple Store. Il faut prendre en compte que cet iPod est resté longtemps sur une étagère dans sa boîte d’origine jusqu’à ce qu’il soit mis aux enchères.

Ce qui est également curieux à propos de cette vente, et contrairement à la vente d’iPhone originaux scellés, c’est qu’elle a été faite par le biais d’une enchère privée sur Rally, une plateforme qui permet aux gens d’acheter des actions de ce type de produits. Cette vente a une autre histoire derrière elle, car Rally a acquis ce produit en 2021 et l’a transformé en une société enregistrée avec des actions pour ceux qui souhaitaient investir. Après avoir été exposé dans leur musée à New York, ils ont fait une offre publique de 25.000 dollars, mais ils ont reçu une offre privée de 29.000 dollars et (attention !) les 350 investisseurs ont décidé de le vendre.

Rally admet que ce n’est pas leur vente la plus chère, mais c’est l’une des plus rapides à se produire. Cependant, la plateforme met en garde en disant qu’elle a d’autres objets de valeur qui peuvent battre des records, tels qu’une veste en cuir portée par Jobs lorsqu’il a montré son majeur devant l’affiche d’IBM à New York, un Apple 1 original, d’autres ordinateurs originaux également signés par Jobs, ou encore une copie du premier numéro du magazine Mac World signée.

