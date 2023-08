Le nouveau MacBook Air de 15 pouces bénéficie d’une grande réduction sur Amazon

Ne manquez pas cette opportunité d’acheter le nouveau MacBook Air 15 pouces d’Apple à un prix avantageux.

Grande réduction sur le MacBook Air 15 pouces

Apple a présenté en juin dernier, en même temps que iOS 17, son MacBook Air 15 pouces. Un nouveau MacBook Air avec un écran plus grand pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un grand écran, mais n’ont pas besoin de la puissance d’un MacBook Pro. Bien que ce portable vienne d’être lancé par la société de Cupertino, Amazon le propose déjà avec une réduction importante de plus de 150 euros, ce qui le laisse à 1439 euros.

Très souvent, ces grandes offres sont le résultat de produits remis à neuf, ce qui ne devrait pas nous inquiéter car Amazon veille à ce qu’ils soient comme neufs. Cependant, ce n’est pas le cas de ce nouveau MacBook Air 15 pouces avec processeur M2. Vous pouvez obtenir cette puissante machine avec une réduction de plus de 150 euros, de 1599 euros à 1439 euros.

Nouveau MacBook Air 15 pouces

Pourquoi l’achat du MacBook Air 15 pouces est-il recommandé ?

Sans aucun doute, l’un des aspects qui distingue ce nouveau MacBook Air est son écran Retina liquide de 15,3 pouces (2880 x 1864 pixels, 500 nits, large gamme de couleurs (P3) et TrueTone). Un grand écran accompagné de confort et de légèreté car cet ordinateur portable ne pèse que 1,5 kg.

Nouveau MacBook Air 15 pouces

La puissance de ce MacBook Air 15 pouces est un autre de ses points forts. Il dispose d’un processeur M2 d’Apple qui vous fera sentir que tout est rapide et que aucune tâche n’est difficile. De plus, ce processeur est accompagné de 8 Go de RAM avec un GPU à 10 cœurs. Par ailleurs, il dispose de 256 Go de stockage SSD.

De plus, il ne faut pas oublier que cet appareil est également équipé d’un système de six haut-parleurs avec annulation de force sur les caissons de basses avec Dolby Atmos et de trois microphones avec la technologie beamforming. Pour les ports, il est également bien fourni avec deux ports Thunderbolt/USB 4.

Nouveau MacBook Air 15 pouces

Enfin, l’autonomie est un autre aspect à souligner de ce MacBook Air 15 pouces, car il offre 15 heures de navigation web sans fil ou 18 heures de lecture vidéo dans l’application Apple TV. Alors maintenant, vous pourriez obtenir cet excellent appareil avec plus de 150 euros de réduction si vous profitez de cette offre d’Amazon, qui le laisse à 1439 euros.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :