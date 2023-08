Xiaomi vient de supprimer l’une de ses applications les plus connues qui avait dépassé les 1000 millions de téléchargements.

Xiaomi vient de retirer Mi Music de Play Store. C’est plus grave qu’il n’y paraît.

Il est impossible d’accéder à la page de Mi Music sur Play Store

« Désolé, il n’est pas possible de trouver l’URL demandée » est le message qui apparaîtra à quiconque tentera de télécharger Mi Music. Xiaomi a retiré l’application de Play Store, qui est l’une des plus téléchargées pour écouter de la musique. Ce retrait peut entraîner des conséquences imprévues pour la marque chinoise, car elle était l’une des plus populaires à l’échelle mondiale, avec plus de 1000 millions de téléchargements.

Trop de problèmes avec l’Inde

Mi Music a été lancée en Inde en 2018. Pour la lancer, Xiaomi s’est associé à Hungana, une société de divertissement musical indienne. Le problème réside dans le pays d’origine de cette société, avec laquelle la marque chinoise a eu de nombreux affrontements. Depuis 2022, Xiaomi a retiré des services en Inde. Mi Music est l’un des derniers à quitter le pays, mais auparavant, cela avait été le cas de Mi Credit, une application commerciale, ou encore Zili, sa propre version de TikTok.

D’autre part, le gouvernement indien a interdit Mi Browser en 2020, ainsi que d’autres applications et sites Web de renommée mondiale, tels que Shein ou TikTok, ce dernier ayant déjà eu des problèmes avec l’Union européenne. Mais pourquoi cette vague d’interdictions et d’annulations est-elle survenue ?

Au cours des dernières années, Xiaomi a rencontré des problèmes avec la réglementation en Inde. La cause est la prétendue évasion fiscale de la marque chinoise. La filiale de Xiaomi en Inde a été accusée de violer la Loi de gestion des changes d’une valeur de 725 millions de dollars.

Apparemment, Xiaomi India aurait transféré cette somme de façon non autorisée sous forme de redevances. Actuellement, elle risque une amende pouvant aller jusqu’à 2000 millions de dollars. Pour le moment, l’agence gouvernementale chargée de l’enquête a gelé les comptes de la société depuis l’année dernière.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :