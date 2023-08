La nouvelle tablette de Xiaomi est une bête qui voit déjà son prix baisser : Snapdragon 870, 144 Hz et cadeau inclus

On l’a analysée et nous pensons que c’est une tablette avec un excellent rapport qualité-prix, il est difficile d’obtenir plus de qualité pour le même prix.

La Xiaomi Pad 6 en promo dispose d’un grand écran idéal pour regarder du contenu multimédia.

Récemment, Xiaomi a renouvelé son catalogue de tablettes avec l’arrivée de ce qui est sa meilleure tablette à ce jour, la Xiaomi Pad 6. Nous l’avons analysée et elle est telle que nous l’attendions, c’est-à-dire qu’elle a un rapport qualité-prix spectaculaire qui rend son achat très intéressant. Si vous voulez vous procurer la Xiaomi Pad 6, vous êtes chanceux, car son prix a déjà baissé et vous pouvez l’acheter pour seulement 359 euros chez Ebay.

Si vous achetez la Xiaomi Pad 6 dans ce store, en plus d’économiser 40 euros, vous recevrez une housse de très bonne qualité offerte. Avec cette housse, vous pourrez non seulement protéger la tablette, mais aussi la mettre en position horizontale lorsque vous l’utiliserez pour regarder du contenu multimédia. La Xiaomi Pad 6 est légèrement plus chère sur AliExpress Plaza, où son prix baisse à 369 euros sans cadeau inclus. Pendant ce temps, la tablette est vendue à 399,99 euros dans la boutique officielle de Xiaomi.

L’analyse de cette Xiaomi Pad 6 nous a permis de découvrir de première main l’expérience avec l’appareil. Nous pouvons vous assurer qu’elle a un design raffiné, un écran de 11 pouces de très bonne qualité, des performances puissantes pour toutes les tâches, des haut-parleurs qui se distinguent parfaitement et une batterie de grande capacité qui remplit très bien sa fonction.

Vous pouvez déjà acheter la Xiaomi Pad 6 moins chère

Lors de l’achat d’une nouvelle tablette, vous devez porter attention à son design, car il influencera directement l’expérience d’utilisation. Cette Xiaomi Pad 6 est excellente dans ce domaine, car elle dispose d’un design mince, léger et raffiné. Le corps est construit dans un seul bloc d’aluminium avec une épaisseur de 6,51 millimètres et un poids de 490 grammes, ce qui la rend légère et confortable à tenir et à transporter.

La façade est occupée par un grand écran LCD de 11 pouces, une résolution WQHD+ de (2880 x 1800 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 hertz et une luminosité de 550 nits. Nous pouvons dire que l’écran est l’un des points forts de la tablette, avec de très bons résultats en général. De plus, il est accompagné d’un des meilleurs systèmes audio que nous ayons testés sur des tablettes. Il est composé de 4 haut-parleurs Dolby Atmos qui émettent un son puissant et clair que nous adorons.

Le cerveau de la Xiaomi Pad 6 est le Qualcomm Snapdragon 870, un processeur bien connu qui offre des performances fluides même lorsqu’il s’agit de jeux demandant au niveau graphique. Avec cette tablette, vous pouvez regarder des films, naviguer sur Internet, jouer ou éditer des vidéos sans aucun problème. Par conséquent, sa puissance en réalité une tablette idéale pour travailler, étudier et se divertir. De plus, le stylet vous permettra de l’utiliser également pour dessiner et prendre des notes avec une excellente sensation.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 8 840 mAh peut fournir une journée complète lorsqu’elle est utilisée à plein régime pour travailler. Si vous allez l’utiliser de manière moins intensive, par exemple pour regarder des séries ou lire des nouvelles, elle dépassera la journée d’autonomie sans aucun problème. Dans la boîte, vous trouverez un chargeur de 33W qui vous permettra de recharger la tablette entièrement en 2 heures.

La Xiaomi Pad 6 est une tablette mise à jour, elle est livrée directement avec MIUI basé sur Android 13. À cela s’ajoute une caméra arrière de 13 mégapixels et une frontale de 8 mégapixels, ce qui indique que vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et participer à des visioconférences. En définitive, c’est une tablette polyvalente qui excelle dans toutes ses applications.

Il ne fait aucun doute que la Xiaomi Pad 6 devient directement l’une des meilleures tablettes du marché. Un écran de qualité et de grande taille, une puissance de traitement, un logiciel mis à jour et une grande batterie, elle a tout ce qu’il faut. De plus, vous pouvez maintenant l’acheter à un prix inférieur, elle baisse à 359 euros chez Ebay dans le cadre de la campagne « Offres limitées » qui se termine le dimanche 6 août.

