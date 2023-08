AnTuTu révèle les téléphones Android les plus puissants du moment

De temps en temps, Antutu publie une liste des mobiles les plus puissants du monde. Nous vous la présentons traduite en français afin que vous connaissiez quels modèles sont les plus puissants.

Ceci est la liste originale, nous traduisons ci-dessous tous les noms

La plateforme en ligne Antutu a publié le classement des mobiles Android les plus puissants du marché. Sur ce site, nous pouvons consulter la puissance de notre mobile, mais périodiquement, une liste des 10 appareils les plus puissants du marché est publiée. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est présent dans 9 des 10 modèles.

De la 1ère à la 10e place, presque tous avec Snapdragon 8 Gen 2

Le premier est le Red Magic 8S Pro. Il occupe la première place car il intègre à la fois le célèbre Snapdragon 8 Gen 2 et le système de refroidissement ICE 12, qui lui permet non seulement de fonctionner à un niveau excellent, mais aussi pendant une longue période. Maintenir la puissance dans le temps est essentiel pour occuper la première position.

Le podium est complété par l’iQOO 11S et le vivo X90 Pro+. Curieusement, la première moitié de la liste, c’est-à-dire les positions 4 et 5, est occupée par l’iQOO 11 Pro et le vivo X90s, qui sont d’autres versions des modèles précédents. Ce dernier, le vivo X90S, est le seul à ne pas disposer du Snapdragon 8 Gen 2, car il est équipé du Dimensity 9200+.

Dans la seconde moitié de la liste se trouvent des mobiles d’autres marques, comme OPPO et Xiaomi. Nous vous présentons ci-dessous le classement complet, du numéro 1 au 10.

Red Magic 8S Pro iQOO 11S vivo X90 Pro+ iQOO 11 Pro vivo X90s OPPO Find X6 Pro Nubia Z50S Pro vivo X Fold2 Xiaomi 12 Ultra One Plus 11

Le classement nous montre clairement que le Snapdragon 8 Gen 2 est une bête. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi il est présent dans presque tous les appareils, bien que les autres caractéristiques du mobile influencent également. Son processeur à 9 cœurs en est l’une des principales raisons, mais aussi son GPU Adreno, qui permet de conserver l’énergie de manière plus efficace. C’est pourquoi il est intégré à plusieurs des meilleurs mobiles haut de gamme de 2023.

