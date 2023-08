Xiaomi vient de renouveler sa fameuse cocotte à riz avec une capacité interne plus élevée, une fonction de cuisson rapide et un prix pratiquement ridicule.

Sûrement vous avez entendu parler de la célèbre cocotte à riz de Xiaomi à un moment donné. Ce produit est devenu quelque chose de très similaire à ce que la marque a récemment accompli avec son Xiaomi Mi Smart Air Fryer en termes de popularité, et maintenant la marque asiatique a décidé de renouveler ce modèle avec son nouveau Xiaomi MIJIA C1 Pro 4L, qui fait un saut qualitatif assez important par rapport à sa version précédente.

De plus, le plus intéressant est que ce produit est sorti en vente en Chine pour seulement 229 yuans, soit environ 29 euros, donc s’il sort des frontières du pays asiatique quelques mois plus tard, il est très probable qu’il conserve un prix très ajusté, même si c’est quelque chose que nous ne connaissons pas encore complètement aujourd’hui.

Nouveau design et nouvelles fonctionnalités pour faire de cette cocotte à riz le produit idéal

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, cette nouvelle Xiaomi MIJIA C1 Pro 4L a fait un grand pas en avant par rapport à la cocotte à riz actuellement vendue en France. Ce nouveau modèle intègre des commandes tactiles dans sa partie supérieure pour pouvoir modifier ses paramètres facilement via son panneau LCD intégré et, de plus, nous avons une zone d’évacuation de vapeur plus grande pour éviter les débordements du récipient interne.

En réalité, la capacité du récipient a également été améliorée, pouvant maintenant atteindre un maximum de quatre litres et offrant une meilleure résistance à l’usure qu’elle pourrait subir au fil du temps. Ce réservoir peut être facilement retiré pour être lavé de manière indépendante, donc de ce côté, l’utilisation du produit sera aussi facile qu’auparavant.

16 bols de riz à la fois et le conserver à une température appropriée pendant un maximum de 12 heures.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi MIJIA C1 Pro 4L

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le nouveau Xiaomi MIJIA C1 Pro 4L peut déjà être acheté en Chine au prix de 229 yuans, soit environ 29 euros. On ne sait pas encore si elle arrivera sur le marché mondial dans quelques mois, mais si elle le fait, il est très probable que son prix soit substantiellement plus élevé que celui proposé en Asie.

Plus d’informations | Xiaomi China

