Effondrement brutal pour cette montre premium de Samsung : appels 4G, verre saphir et les fonctionnalités les plus avancées.

Cette montre intelligente de Samsung est livrée avec une base magnétique pour la charge.

Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer l’une des meilleures montres intelligentes du marché au prix le plus bas de l’histoire. Il s’agit de la Samsung Galaxy Watch 5 dans sa version avec connectivité 4G et 44 millimètres de taille. Le prix de vente recommandé de ce modèle est de 379,99 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 254 euros sur Amazon dans le magnifique modèle de couleur bleue. En plus d’obtenir l’une des meilleures smartwatches, vous économisez 125 euros sur votre achat.

Avec cette Samsung Galaxy Watch 5, vous pourrez passer des appels avec votre propre numéro de téléphone, vous guider avec Google Maps lorsque vous êtes hors de chez vous, surveiller toutes vos activités physiques et même mesurer votre température corporelle. Son système d’exploitation est le Wear OS 3.5 avec One UI Watch 4.5, ce qui vous permet d’accéder au Google Play Store pour télécharger les applications dont vous avez besoin.

Il est important de souligner que le même modèle est disponible à partir de 254 euros chez MediaMarkt, également, dans ce cas en version argentée avec l’option de le récupérer dans l’un de leurs stores. D’autre part, il n’y a plus de stock dans la boutique officielle de Samsung, tandis que chez PcComponentes et Ebay, il est au prix de 379,99 euros, ce qui est le prix auquel il est sorti sur le marché. Actuellement, en nous basant sur notre analyse de la Samsung Galaxy Watch 5, nous allons vous expliquer pourquoi c’est un si bon achat.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE

Achetez la Samsung Galaxy Watch 5 avec une connectivité LTE au prix le plus bas de l’histoire

La Samsung Galaxy Watch 5 est un véritable bijou pour votre poignet, tant par son design que par la qualité de son écran et les nombreuses fonctionnalités qu’elle offre. Tout d’abord, nous devons mentionner qu’il s’agit d’une montre au design très élégant qui mise sur des lignes droites et simples. Elle ne pèse que 33,5 grammes, donc vous ne remarquerez même pas que vous la portez, même en dormant. D’autre part, notez qu’elle est résistante à l’eau.

Un autre de ses points forts est la qualité exceptionnelle de son écran, il est très visible même en pleine lumière du jour. Il s’agit d’un écran SuperAMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 450 x 450 pixels. Les images sont très nettes et les couleurs vives, elles sont parfaitement visibles. De plus, il convient de mentionner que l’écran dispose du mode Always on Display et d’un verre en saphir qui le protège des chocs et des rayures.

Les performances de la Galaxy Watch 5 sont excellentes dans toutes les circonstances, avec un processeur Samsung Exynos W920, 1,5 Go de RAM et Wear OS 3.5 avec One UI Watch 4.5 comme système d’exploitation. Vous avez accès au Play Store pour télécharger les applications dont vous avez besoin, y compris celles de Samsung et de Google. Par exemple, vous pouvez utiliser Google Wallet pour utiliser la montre intelligente comme une carte bancaire lorsque vous effectuez vos achats.

La caractéristique la plus distinctive de la montre intelligente en promotion est sa connectivité LTE. Cela indique que vous pouvez configurer votre numéro de téléphone pour passer des appels et vous connecter à Internet lorsque vous êtes loin de chez vous. Essentiellement, la montre intelligente a une connectivité 4G comme votre téléphone. Cela vous permet de passer des appels, de diffuser de la musique en continu ou de vous guider avec Google Maps, par exemple, lorsque vous faites du sport, sans avoir besoin de prendre votre téléphone.

Vous pouvez également utiliser la Samsung Galaxy Watch 5 pour suivre votre activité physique. Elle dispose de plus de 90 modes sportifs, y compris les plus courants tels que la course en plein air, le cyclisme et la natation. Bien sûr, la montre intelligente est équipée d’un GPS précis qui enregistrera votre position lorsque vous faites du sport à l’extérieur. D’autre part, elle surveille votre santé tout au long de la journée, en analysant votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre température corporelle et même la composition de votre corps.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE

Étant donné que c’est le modèle de 44 millimètres, cette montre intelligente de Samsung est équipée d’une batterie de 410 mAh qui vous offrira une journée complète d’autonomie si vous l’utilisez au maximum, avec le mode Always on Display et tous les capteurs activés. Si vous êtes moins exigeant dans votre utilisation, vous pourrez même profiter de deux journées avant de devoir la recharger.

En résumé, c’est une excellente occasion d’acquérir une montre intelligente de qualité supérieure pour 125 euros de moins. Choisissez entre Amazon et MediaMarkt, car ils la vendent tous les deux pour 254 euros en ce moment.

