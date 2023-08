DJI Osmo Action 4 : la nouvelle caméra sportive de DJI est plus résistante à l’eau et possède un capteur plus grand

Quels changements sont incorporés par rapport à la DJI Osmo Action 3 ?

C’est une caméra fiable aussi bien au sommet d’une montagne qu’en dessous de l’océan

DJI vient de lancer l’Osmo Action 4, la nouvelle caméra sportive de sa série. Il s’agit d’un appareil compact, petit et qui vous permettra d’enregistrer tout ce qui se passe devant vous, bien que ne vous attendez pas à de grands changements par rapport à l’Osmo Action 3. Nous vous en disons plus sur elle et sur son prix.

La même fiabilité qu’auparavant avec quelques retouches

La série Osmo Action est une concurrente de GoPro. Nous pouvons les attacher pour capturer tout ce que nous voyons à la première personne, surtout lorsque nous pratiquons des sports extrêmes, car elle est spécialisée dans ce domaine, donc résistante et étanche. De plus, elles sont assez faciles à manipuler.

Les améliorations par rapport à son prédécesseur se résument à son capteur de 1/1,3 pouces par rapport aux 1/1,7 pouces de l’Osmo Action 3. De plus, elle améliore la netteté dans les espaces peu éclairés, vous n’aurez donc pas besoin d’utiliser une IA pour éclairer les photos. Cependant, le changement le plus notable est que nous pouvons l’immerger à une plus grande profondeur. Ce n’est pas beaucoup plus, seulement 2 mètres, mais il est vrai qu’elle s’est améliorée à cet égard. L’Osmo Action 4 peut plonger jusqu’à 18 mètres par rapport aux 16 de son prédécesseur.

En revanche, la plupart des aspects techniques ne progressent pas. Elle peut enregistrer en 4K/120 fps, comme sa prédécesseure, mais sa résolution s’est détériorée. Elle est passée de 4000 x 3000 pixels en capture d’images à 3648 x 2736. Pour l’enregistrement vidéo, il en va de même, passant de 4096 x 3072 avec l’Action 3 à 3840 x 2880 pixels avec celle-ci. Bien qu’il soit vrai que plus de mégapixels ne signifient pas de meilleures photos, il s’agit d’une régression qui ne devrait pas se produire.

En ce qui concerne ses attributs physiques, elle a une batterie de 1770 mAh. Cela se traduit par 160 minutes de fonctionnement et un temps de recharge pouvant aller jusqu’à 80% de sa charge en 18 minutes. Son apparence est pratiquement identique à la version précédente, avec un design efficace et intuitif.

L’un de ses points forts est la stabilisation d’image. Elle dispose de la fonction HorizonSteady à 360 degrés et intègre RockSteady 3.0/3.0+ pour nous assurer que l’enregistrement reste stable quoi qu’il arrive. Elle dispose également de HorizongBalancing et HorizonSteady pour les prises de vue horizontales.

En ce qui concerne le prix, un grand changement s’est produit, mais pas pour le mieux. Elle est lancée sur le marché au prix de 429 euros contre 359 euros lors de la sortie de l’Osmo Action 3. Pour 100 euros de plus, vous pouvez obtenir le pack Aventure, qui comprend 3 batteries, un étui de rangement et une perche extensible allant jusqu’à 1,5 mètre. D’autres packs moins chers sont également disponibles.

