Translate the following Spanish title into French: « Tim Cook révèle qu’Apple investit depuis des années dans l’intelligence artificielle générative. »

Tim Cook confirme qu’Apple mène depuis des années des recherches et des investissements en intelligence artificielle.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, confirme que l’entreprise investit dans l’IA

Tim Cook a profité de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2023 d’Apple pour parler de sujets intéressants concernant les projets de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Comme l’a déclaré le PDG d’Apple lui-même, l’entreprise investit depuis des années dans un large éventail de technologies d’intelligence artificielle, notamment l’IA générative.

En plus d’affirmer qu’Apple s’intéresse beaucoup au domaine de l’IA, Tim Cook a également révélé l’approche de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle. Selon Cook, Apple souhaite l’implanter dans ses différents appareils de manière à améliorer la vie des personnes.

Apple s’intéresse également à l’intelligence artificielle

Après la présentation des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a accordé une interview à Reuters dans laquelle il a affirmé que Apple mène depuis des années des recherches sur un large éventail de technologies d’intelligence artificielle, dont la générationnelle. De plus, il révèle également que sa mise en œuvre vise à aider à améliorer la vie des utilisateurs d’Apple. Certains exemples d’application de l’apprentissage automatique incluent, par exemple, le nouveau correcteur automatique d’iOS 17.

Tim Cook a également mentionné d’autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 qui sont également basées en quelque sorte sur l’intelligence artificielle, comme la possibilité de transcrire en temps réel des messages vocaux avec l’iPhone, ce que tous les utilisateurs d’iPhone pourront faire lors de la mise à jour vers iOS 17 prévue pour le mois de septembre prochain.

D’autres rumeurs affirment que la société à la pomme aurait déjà développé son propre chatbot et le testerait en interne, ce qui laisse clairement entendre qu’Apple nous surprendra à un moment donné avec une annonce liée à ces investissements et recherches constants dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Il faut également tenir compte de la façon de procéder d’Apple, car c’est toujours la même chose. Apple avait du retard avec les smartphones et a lancé l’iPhone. Il avait du retard avec les montres connectées et a lancé l’Apple Watch. On l’accuse toujours d’aller trop lentement, mais quand il lance sa proposition pour quelque chose qui existe déjà sur le marché, il le fait avec sa touche personnelle et révolutionne généralement le secteur.

