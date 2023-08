Une des meilleures applications basées sur l’IA pour macOS arrive enfin sur l’iPhone

Cette application est livrée avec ChatGPT-4 intégré, de sorte qu’elle répondra à toutes les questions que vous lui posez de manière cohérente et fiable.

Rewind se souvient de tout ce qui se passe sur Safari

Qui n’a jamais eu du mal à se rappeler le nom de ce site web intéressant dont nous ne nous souvenons plus, mais nous nous souvenons de ce qu’il traitait ? Parfois, le chercher dans l’historique est très fastidieux, mais grâce à Rewind, nous pouvons revenir sur n’importe quel site que nous avons visité sur Safari. Il s’agit de l’une des meilleures applications basées sur l’IA, la version pour iPhone d’une application qui a connu un grand succès sur Mac.

Rappelez-vous tout ce que vous avez fait sur Safari

Rewind est une application pour les ordinateurs Apple qui enregistre tout ce que nous faisons sur Safari. La vidéo est conservée afin que nous puissions lui poser des questions spécifiques, par exemple, ce que nous avons dit lors d’une réunion Microsoft Teams ou quel fil de Twitter répertoriait les meilleurs films Netflix.

Récemment, la version pour iPhone a été lancée. Cependant, pour le moment, elle est seulement capable d’enregistrer ce que nous faisons sur Safari. En capturant tout ce qui se passe à l’écran, pour savoir comment s’appelait un site web, quelle information spécifique était citée sur l’un d’eux ou toute autre chose, il est possible de lui demander de clarifier le doute. Il peut également consulter d’autres applications, mais seulement si vous capturez une capture d’écran de celles-ci.

Rewind sur App Store

???? Parcourez et recherchez tout ce que vous avez vu (y compris les captures d’écran) Rewind capture automatiquement ce que vous lisez sur Safari et importe vos captures d’écran. Vous pouvez désormais conserver et rechercher tout ce que vous avez vu sur votre iPhone. Cela ouvre une nouvelle dimension de l’informatique : le temps. (2/6) pic.twitter.com/DCwkHmVIpa — Dan Siroker (@dsiroker) 26 juillet 2023

Et comment utilise-t-elle l’intelligence artificielle ? Elle intègre le nouveau ChatGPT-4, qui traite chaque question pour une réponse intelligente, dont nous vous avons déjà parlé des nouveautés par rapport à sa version précédente. Par exemple, vous pouvez lui demander quel était le prix d’un certain appareil, que, si vous avez visité le site où il était affiché, elle vous le dira. Cela est possible car elle traite tout le texte.

Bien qu’elle enregistre tout ce qui se passe en vidéo, elle n’occupe pas beaucoup d’espace de stockage car elle compresse les images. Bien qu’elle prendra plus de place à mesure que vous utiliserez Safari plus longtemps, en plus des performances pouvant diminuer sur les anciens iPhone.

En ce qui concerne la sécurité, selon le PDG de Rewind sur son compte Twitter, les onglets de navigation privée ne seront pas capturés et vos enregistrements ne seront pas utilisés pour former d’autres IA. De plus, la société affirme que l’utilisation de vos données est privée et personne n’aura accès à celles-ci.

???? Private by design La navigation privée sur Safari n’est pas capturée. L’utilisation de GPT-4 est facultative et seuls les textes pertinents nécessaires pour répondre à vos questions sont utilisés. Vos données ne sont pas utilisées pour former des modèles d’IA. Toutes les vidéos sont stockées localement et vous seul y avez accès. (4/6) pic.twitter.com/plXRCY77yJ — Dan Siroker (@dsiroker) 26 juillet 2023

Enfin, le téléchargement de l’application est gratuit et vous pouvez utiliser sa version de base sans payer. Cependant, il existe des abonnements payants qui étendent le nombre de fois que vous pouvez enregistrer et apportent des améliorations.



