Puissance extrême et 120 euros de réduction pour cette spectaculaire tablette OnePlus

Il s’agit de l’une des tablettes les plus puissantes du marché actuel, à la hauteur des meilleurs de Samsung et de certains iPad Pro.

La OnePlus Pad est en vogue parmi ses utilisateurs, en raison de sa grande puissance, de sa stabilité et de sa mise à jour complète.

Vous avez besoin d’une puissante tablette pour effectuer des tâches d’études, de travail et de traitement de texte et d’images ? Eh bien, j’ai la réponse pour vous pour seulement 379 euros sur AliExpress Plaza (France). Il s’agit de la OnePlus Pad, la première tablette du fabricant chinois à arriver sur le marché, et elle l’a fait avec brio.

Cette super tablette offre une puissance brute, est mise à jour vers Android 13, a un design très soigné, à la fois révolutionnaire, une grande autonomie et un écran rare aujourd’hui. Son prix sur le site web de OnePlus est de 499 euros et vous pouvez aussi l’obtenir sur Miravia pour 419 euros.

OnePlus Pad (8/128 GB)

C’est la version UK, donc l’adaptateur EU est inclus.

Achetez une tablette Android haut de gamme pour 379 euros

Il n’est pas surprenant qu’un fabricant comme OnePlus ait créé une tablette comme celle-ci. Nous parlons d’un appareil qui a un corps en alliage d’aluminium d’une épaisseur de seulement 6,5 mm et un poids de 552 grammes. Le tenir en main est surprenant, il se sent froid, robuste et très bien construit.

Le devant est occupé par un impressionnant écran IPS de 11,61″ avec un ratio de 4:3, parfait pour la consommation de tout type de contenu. Le panneau a une résolution QHD+ (2800 x 2000 px), un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une très bonne réponse tactile, une luminosité typique de 500 nits et est compatible avec Dolby Vision. De plus, 4 haut-parleurs puissants sonnent merveilleusement bien.

Les performances de cette OnePlus Pad sont surprenantes, atteignant 965 000 points au test d’Antutu. Nous parlons d’une tablette qui intègre l’un des nouveaux Dimensity 9000 de MediaTek, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Cela est accompagné d’un processeur graphique ARM Mali-G710, le même que celui des Pixel 7 et 7 Pro.

Cette tablette a une excellente autonomie grâce à une batterie intégrée de 9510 mAh compatible avec une charge rapide jusqu’à 67 W. En ce qui concerne la connectivité, elle dispose du WiFi 6, du Bluetooth 5.3, d’une puce GPS et de la radio FM.

Bien que la partie photo ne soit pas quelque chose qui doit être mis en avant sur une tablette, nous le ferons avec cette OnePlus Pad. Elle intègre un unique objectif arrière de 13 MP capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 fps et de prendre des photos avec HDR en contre-jour très réussies. À l’avant, nous avons un objectif de 8 MP parfait pour les appels vidéo détaillés.

Si vous envisagez d’acheter une tablette pour les étudiants, pour travailler n’importe où ou pour profiter d’une séance de séries ou de cinéma dans votre lit, cette OnePlus Pad est une bête. Et ce n’est pas seulement pour ces tâches qu’elle a un comportement exceptionnel, mais aussi pour jouer, éditer des images, travailler sur des documents et bien d’autres activités qui vous viennent à l’esprit.

